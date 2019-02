Abre IMSS guardería

*** DIEGO EN OCTAVOLa medición de febrero de la encuestadora Arias Consultores sobre la evaluación de los 32 gobernadores ubica al de Guanajuato, Diego Sinhue, en el octavio sitio con un 41.8% de aprobación.*MEJORA CALIFICACIÓNDiego subió 8.9 puntos respecto a diciembre. Todavía está lejos del 52.4% de aprobación que alcanzara antes de irse el gobernador Miguel Márquez y que lo ubicó como el mejor evaluado de los mandatarios.*SEGURIDAD, NO MEJORALa mala nota está en la pregunta: ¿ha mejorado la seguridad en el estado?, sólo el 19.1% dijo que sí, 4.8% no sabe y 76.1% que no. Esa respuesta lo ubica en el lugar 15 de los 32. Uuurge apretar el paso.***PARQUE METROPOLITANOEl Parque Metropolitano de León tiene un gran terreno para poder crecer, lo que falta es recurso. En el 2010, Estado y Municipio compraron 25 hectáreas que se anunciaron como una reserva del Parque. Se ocupó sólo una parte fracción de la tierra para un bachillerato y la Unidad Deportiva en construcción.*TOCANDO PUERTASEl Patronato encabezado por Lorenzo Arturo Rodríguez, y el director general, Germán Martínez, se reunieron hace unos días con el titular de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado, Tarcisio Martínez, y su equipo, y con la Dirección de Obra Pública Municipal que dirige Carlos Cortés, para presentarles el proyecto arquitectónico de lo que proyectan sea el Parque Metropolitano Norte.*PROYECTO LISTOEl proyecto consiste en habilitar un acceso al Parque, una explanada de usos múltiples, un pequeño lago, espacios de juegos infantiles, módulos de servicio, un estacionamiento integrado al área natural que será de gran utilidad para soportar eventos masivos como el del Festival Internacional del Globo.*100 MILLONCITOSEl número mágico para concretar el sueño es de 100 millones de pesos. Hoy no está ese presupuesto. El panorama tampoco es alentador. El Gobierno federal focaliza sus recursos en programas sociales asistencialistas y no se tiene noticia del respaldo a la infraestructura urbana de las ciudadades.*EN APRIETOSEl Gobierno del Estado prioriza el gasto en seguridad pública y justicia y obra está en segundo plano. Lo mismo el Gobierno Municipal, y ahora peor, con el recorte de 28 millones del Fortaseg para 2019.*LEÓN LO MERECEPor su extensión, este parque sería el segundo más grande de León, después del Metropolitano ‘Eliseo Martínez’ (abierto en diciembre 1993), al que se integraría en un polígono para hacer un solo gran espacio urbano. Es la hora de que León apueste por un proyecto de este tipo, la ciudad lo pide a gritos.*DÉFICIT VERDEEn 2016, la ciudad contaba con 716 héctareas de áreas verdes públicas y privadas, lo que equivale apenas a 5.1 metros cuadro por habitante, la Organización Mundial de la Salud recomienda 9 m2. La tarea ahora del Patronato es tocar todas las puertas habidas y por haber y avanzar en etapas.*PLAN DE GOBIERNOEl Programa de Gobierno 2018-2021 compromete parques urbanos: realizar seis obras de la primera fase de renovación del Parque Metropolitano; realizar una obra en el parque Los Cárcamos; habilitar el parque urbano ‘Vivero León’ y la primera fase de los parques Presa Mariches y Parque Poniente. Además de la construcción de 20 kilómetros de la Línea de Lobos para delimitar esa zona protegida.***VENDE CAMIONETAEl Ayuntamiento de Cortazar ya puso en venta la camioneta (Tahoe, Chevrolet 2017) que usaba el exalcalde perredista Hugo Estefanía Monroy y que le costó a los ciudadanos 1.2 millones de pesos. El vehículo lo valuaron ahora en 786 mil pesos. El alcalde panista Ariel Corona instruyó que ese ingreso se destine para la adquisición de una ambulancia para la Cruz Roja y el resto para becas educativas.El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inauguró la Guardería INANNA en la colonia Satélite, en León, con una capacidad para recibir a 200 niños de 43 días de nacido a los 4 años de edad.En Guanajuato, el IMSS ofrece el servicio de guarderías a padres derechohabientes a través de 66 estancias en diversos municipios del estado con una capacidad instalada de más de 13 mil lugares.El evento lo encabezó el nuevo delegado en Guanajuato, Jorge Manuel Sánchez González.