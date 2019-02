Revelarán proyecto

Dolor de cabeza

¿Quién más?

Ánimo que ya es lunes. En noviembre del año pasado en este mismo espacio compartimos sobre una gran inversión que tenía planeada la gente de HDI Seguros para León, y será el miércoles 20 de febrero que se ponga la primera piedra de un edificio que nos cuentan no solamente será operativo, sino también formativo.Por las dimensiones del anuncio no solamente estará el director de HDI en México, Juan Ignacio González Gómez -que a propósito es leonés y comenzó su carrera en la aseguradora como becario- sino también Camilo Khadyavi, COO de HDI Internacional.HDI pertenece al Grupo Talanx, una de las firmas más grandes en Alemania y genera empleo para más de mil 500 personas.La compañía aseguradora podríamos decir que también tiene un antecedente leonés. ¿Por qué? Fue hace 72 años que nació en León ‘Seguros del Centro’, al paso de los años se transformó, cambió de dueños y es el antecedente de lo que ahora se conoce como HDI Seguros.Desde su origen, por lo que desde aquel tiempo su edificio corporativo, el cual ahora crecerá por el desarrollo de la compañía.En 1996 la aseguradora de origen leonés fue vendida a General Electric, y así se mantuvo ocho años, en 2004 se transformó en Genworth Financial, empresa de origen estadounidense y líder en aquel mercado y en 24 países.Para 2009, HDI-Gerling International Holding AG, filial de la empresa alemana Tanlax, adquirió Genworth.Conseguir gente para el automotriz en el Bajío es toda una odisea. Lo hemos comentado en anteriores ocasiones que la poca especialidad en el sector, el “pirataje” de empleados y la propia amplitud de opciones que los trabajadores tienen en la industria del automotriz-autopartes, hace que sea todo un dolor de cabeza para los reclutadores encontrar a aquellos elementos que cumplan con el perfil requerido por las firmas que los contratan.Pero no es cualquier problema. ¿Sabía usted que la mitad de las personas que solicitan entrar al sector de los autos en Guanajuato no son admitidas?Así como lo lee, el 50% de la gente que busca un empleo para trabajar en las armadoras o su proveeduría no es aceptada, esto de acuerdo al historial del Clúster Automotriz de Guanajuato que preside Fidel Otake.La demanda anual en Guanajuato para este sector es de 60 mil empleos, 20 mil de ellos en especialización.Las alrededor de 500 empresas que componen el clúster principalmente centrado en las ciudades del corredor industrial necesitarán de gente al menos hasta 2022.El sector el año pasado generó ventas al extranjero superiores a 7 mil 50 millones de dólares, representando cerca del 50% del valor en las exportaciones de Guanajuato.De acuerdo a la Cofoce de Luis Ernesto Rojas Ávila, las empresas exportadoras del sector ocupan a más de 10 mil personas, esto únicamente contabilizando a General Motors, Honda, Mazda y Hino Motors que aunque solamente arma sus camiones en Guanajuato también envía al extranjero.El sector autopartes registró en 2018 exportaciones por más de cuatro mil millones de dólares, representando un 27.4 % del valor, generado por 149 empresas con un equipo de 40 mil 660 personas.Ayer en Periódico am publicamos “Se unen empresas contra acosadores”. Diversas asociaciones y organismos de las principales ciudades de Guanajuato se han sumado con diversas acciones que tienen un solo objetivo: reducir los niveles de acoso que desafortunadamente sufren las mujeres en nuestra sociedad.Bien por todos aquellos personajes que se han sumado, incluyendo pequeños y medianos negocios como cafeterías, restaurantes y clínicas médicas.Esperemos que más negocios se integren a las ideas existentes, o propongan nuevas que generen una nueva marea de iniciativas.La invitación es para que más organismos empresariales y compañías guanajuatenses se sumen y nos hagan saber su propuesta para compartir con nuestros lectores.Enhorabuena pues por la gente que propone ideas que beneficien a nuestras ciudades. Y como sociedad no olvidemos que todos tenemos una madre, una esposa, una hermana o una hija.