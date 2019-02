La democracia y Winston

La democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes. – Winston Churchill.R- Guau, mi Santias, el tema de la democracia es una de las falacias de los humanos; los perritos no nos metemos en pendejadas, en la manada el líder es el más apto, el macho Alfa y punto; si lo pusiéramos a votación ¡Ya nos hubiéramos extinguido!S- Es probable, mi Rufo y aplica para el reino animal, pero los humanos somos diferentes, razonamos nuestro voto y así elegimos al que más conviene como líder de nuestra sociedad.R- Guarf, guarf, guarf, no me hagas reír que traigo mis perrunos labios partidos, guarf, guarf, guarf… ¿No me digas que el mejor para gobernar a México en el 2012-2018 era Peña Nieto?S- Este… no, pues no, pero…R- Guarf, guarf guarf, no hay pero que valga, mi Santias, en el 2012 votaron por un corrupto y vende patrias, como en mi perruna opinión lo es EPN y vaya joda que le pararon con sus votos “inteligentes” a la república.S- Acepto sin conceder, Rufo, pero no siempre ha sido así…R- Guauuu, me vas a decir que el pendejo que inició una guerra contra el narcotráfico, sin estar preparado, sirviendo así a intereses de Washington, ¿fue un buen Presidente?S- ¡No! ¡Claro que no!, Felipe fue un fiasco como Presidente, pero hubo otros. Si vas a tomar de ejemplo solo a los que medían menos de 1.60 mts., pues tus apreciaciones serán pequeñas, perro…R- Auuu, de acuerdo, usemos de ejemplo a uno grandote. ¿Cuál es tu opinión de Chente como Presidente?S- Chinche perro ¡Ya me jodiste el argumento! ¡Tienes razón!, el tamaño es lo de menos; en mi opinión, Fox fue un bodrio como Presidente y es una porquería como expresidente.R- Guauuu, te la voy a poner fácil, mi ínclito humano, tu pon el ejemplo de un buen presidente emanado de la democracia…S- ¡Charles DeGaulle!...R- Guarf, guarf, guarf, pero ese es francés, no es mexicano…S- Es que mexicanos no me acuerdo ahorita de ninguno que fuera un buen Presidente; cosas de la edad… Déjame hacer memoria: De la Madrid, un cero a la izquierda, Salinas de Gortari, truculento, Zedillo, vendió nuestros ferrocarriles, Miguel Alemán, corrupto, Echeverría, criminal, López Porpillo, un idiota soberbio, Diaz Ordaz, esquizofrénico…R- Grrr ¡Ya para tu carrito!, mi Santias, ¿ya entendiste que su mentada democracia es disfuncional y que funciona mejor el sistema de liderazgo con el macho Alfa?...S- Pues sí, perro, ¡ya entendí!, entendí que perdí la discusión; nada más dime: ¿Qué características debe tener el macho Alfa entre los humanos?...R- Auuu, ese es su problema, si como dices los humanos son taaan inteligentes, contesta tu solo la pregunta; no te olvides, yo solo soy un “chinche” perro que solo sé que no sé nada.S- Me rindo con tus aristotélicos argumentos, mi Rufo, mejor cambiamos de tema y compartimos con nuestros amables lectores algunas citas adicionales de Winston Churchill, para invitarlos a una reflexión democrática:“-El mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante medio.-El vicio inherente al capitalismo es el desigual reparto de bienes. La virtud inherente al socialismo es el equitativo reparto de miseria.-Un político debe ser capaz de predecir lo que pasara mañana, y la semana, el mes y el año próximos. Y también debe ser capaz de explicar por qué no acertó.-Lo que este país necesita son más políticos desempleados.(Y ojo) Ningún sistema socialista puede ser establecido sin una policía política.”…¡Cuidemos el rumbo de la Guardia Nacional!... ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexiónEscritor y soñador