Una habitación mental

Hace un par de meses una amiga, experta en recomendar libros buenos, me dijo que estaba iniciando un club de lectura. Cuando digo experta, quiero decir que tiene una cuenta de Instagram que se llama Una página por día que es una joyita de ideas para llenar el buró de buenas historias. Así que no dudé en apuntarme al proyecto, que tendría como meta leer algunos libros que Rory Gilmore leyó, a lo largo de las 7 temporadas de la serie Girlmore Girls. Nada más y nada menos que 339 libros.A esta serie me enganché como una jonkie en un momento en el que la vida te permite vivir en piyama, a base de palomitas y pizza fría por la mañana, y con un horario nocturno digno de cualquier persona en crisis. Digamos que tenía motivos para estar nerviosa. Como buena millennial, aproveché las plataformas digitales que la era tecnológica del siglo XXI me proporciona y me tragué entera la serie, en una insultante pequeña cantidad de días.El punto es que me encantaban los diálogos de esa serie. Además de la actuación de las dos protagonistas, soy una fan acérrima de Amy Sherman- Palladino, la guionista y co-creadora de la serie. Hace un año me llegó el rumor que sacaba una nueva serie, ‘The Incredible Mrs Maisel’. Sé que un día de estos empeñaré la educación de mis inexistentes hijos para pagar la suscripción de Amazon Prime y poder verla. Solo estoy esperando la próxima crisis existencial para vivir la experiencia al 100%. Una tiene sus rituales.Volviendo al club de lectura. Nos reunimos un montón de chicas, todas entusiasmadas por la idea y bautizamos el proyecto como el Club de Rory. Como las participantes vivimos en continentes diferentes, utilizamos Good Reads para comentar lo que nos surge en la cabeza con las lecturas que tenemos en puerta. Los dos primeros libros que han tocado no podían ser más puntuales: Una habitación propia de Virginia Woolf y Jane Eyre de Charlotte Brontë.Una habitación propia es una maravilla de algo que podría llamar “el ensayo” sobre el feminismo del siglo XX. Algo tan simple, como el que una mujer tenga espacio físico y de tiempo para hacer lo que le dé la gana podía devenir en el descubrimiento de un gusto o una pasión, y Woolf se encargó de explicarlo en un libro que trascendería el tiempo hasta el día de hoy.Según Woolf, el secreto de la felicidad está en la búsqueda de la plenitud a través del autoconocimiento. Es decir, tienes que aburrirte como una ostra, encontrar tiempo para perder el tiempo, y dentro de esa pérdida de tiempo desarrollar un hobby, que se vuelva una vocación, formarte y que te de comer.En fin, que esta verborrea mental va dirigida a la necesidad de encontrar esos elementos que te hagan salir del día a día y pensar en quién eres y dónde estás. Esos libros serán inputs que de alguna manera me inspirarán para escribir más y mejor.Lo increíble de todo es que mientras establezco una conversación imaginaria con Virginia Woolf, comento en un chat virtual mis impresiones sobre el libro, les cuento a ustedes sobre esto y de paso recupero una serie que me gustaba tanto… me doy cuenta que esto de escribir es como tener una habitación propia muy grande.