Mujer enferma cae de la cama del hospital, nadie la ayuda y muere

Una señora de 57 años se... y 'no hubo quién la ayudara'. Las negligencias médicas fueron las que la mataron., una mujer de 57 años, sufrió diversos', y murió a causa de sufrir múltiples negligencias médicas.Los terribles hechos ocurrieron en la localidad de Quillabamba, en Cusco, Perú.En México se cuestiona a diario las pésimas condiciones que tienen los hospitales, y el maltrato que ofrecen algunos médicos hacia los pacientes, sin embargo este caso rebasó todo lo visto alguna vez en nuestro país.De acuerdo con el portal de noticias LNN, un video grabado por un enfermo, se puede observar que Lourdes se encuentra tirada en el piso dentro del nosocomio, suplicaba ayuda para aliviar su dolor, ya que minutos antes había caído de su cama y no podía levantarse.La mujer llevaba alrededor de 15 minutos implorando ayuda a alguna enfermera o camillero, pero al no ver respuestas, se soltó a llorar.El autor de la grabación, difundió las imágenes en Internet, y gracias a esto los familiares del paciente deunciaron que Lourdes sufrió negligencia médica, pues nunca se alivió de sus dolores abdominales.La situación se agudizó este miércoles cuando se confirmó la muerte de esta mujer por un paro cardiorrespiratorio, el dolor abdominal le reventó un par de órganos por falta de atención médica.Han inciado las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de la muerte de Loudes causada por negligencia médica” señaló Luis Torres, titular de la Dirección Regional de Salud de Cusco.

