"Corría delante de él con mi Leica mirando hacia atrás sobre mi hombro, pero ninguna de las fotos posibles me satisfacía. De repente vi que alguien agarraba algo blanco. Me di vuelta e hice click en el momento en el que el marinero besó a la enfermera. Si ella hubiera estado vestida de negro nunca hubiera tomado la foto." escribió Eisenstadt en " "Eisenstadt on Eisenstadt".