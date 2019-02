Se enamoró de un hombre y viajó para casarse con él; resultó estafada

Se quedó sin dinero para regresar a su país

Sigue leyendo...

Una mujer alemana identificada como Heide Mareike Rachidi de 31 años, se enamoró de un hombre paraguayo identificado como Blas Antonio Bogado que conoció a través de las redes sociales. Después de hablar durante un año y confesarse su amor, decidieron dar el siguiente paso, casarse, por lo que empezaron con los preparativos de la boda, pero Rachidi se llevó una sorpresa cuando se dió cuenta que todo se trataba de una estafa.De acuerdo con información de 24horas, Rachidi había viajado hasta Paraguay para casarse con Antonio Bogado, como se hacía llamar en las redes sociales, pero al no encontrar el paradero del hombre, acudió a la policía, por lo que decidieron ingesar su número de DNI y resultó que se llamaba Daniel Céspedes y se encuentra preso por homicidio con una condena de 25 años en la cárcel Penitenciaría de Tacumbú.Rachidi le había estado enviando grandes cantidades de dinero, de los cuales, el último correspondía a $5,000 euros al sujeto para que organizara los preparativos de la boda, pero la cifra total que recibió el hombre, aún se desconoce.La mujer le contó a la policía que Rachidi había acudido a la embajada a pedir ayuda pero no fue atendida, por lo que decidió regresar al aeropuerto y acercarse con las personas de alrededor para pedirles dinero para poder comer, ya que debido a que fue estafada, no le quedaba dinero para poder regresar a su casa.Las autoridades del aeropuerto Silvio Pettirossi le brindaron ayuda a la mujer, que será llevada nuevamente a la embajada para regresarla a su país y en espera de una decisión para saber quién se hará cargo de su caso.

Babo presenta a su hija y se lanza contra usuario que coqueteó con ella

VIDEO. [Imágenes fuertes] Guerra en Yemen causa hambruna, niña de 12 años pesa sólo 10 kilos

Ejército llega a Guanajuato; establecen nueva base militar por creciente violencia

En Guanajuato 609 mujeres sufrieron violación en 2018

¡Toma tus precauciones! Deja de funcionar paradero Reforma por remodelación