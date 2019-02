En 2011, el nacido en Argentina acudió al Torneo Sudamericano Sub-20, donde jugó con la Selección albiceleste en Perú. En éste, marcó dos goles y ya que es considerado como oficial para Conmebol, no podría ser elegido para México.

Espera no tener el mismo fin que Rubens Sambueza

RogelioEl delantero de Rayados epor lo que podrá solicitar su naturalización y así podría ser llamado al 'Tri',Ahora, con el fin de poder llegar al equipo de Gerardo Martino, mandará una nota a la FIFA, donde explicará sus motivos por los que quiere ser seleccionado mexicano. Este proceso tardará casi un mes y en este tiempo, no podrá jugar con Argentina, si es convocado.En 2013, cuando Miguel Herrera dirigía a la Selección Mexicana, quería que Rubens Sambueza representará a México, pero no pudo conseguirlo. Debido a que ay sí jugó en el partido por el tercer lugar ante Burkina Faso, Sambueza no pudo vestir 'la verde'.Pese a que se intentó que pudiera acudir al conjunto tricolor,