"Hablé con mi club para que me puedan naturalizar. Faltan detalles. Los años (está en el país desde el 2015) ya los tengo".

Ha jugado 120 partidos con la camiseta de. Ha convertido 64 goles. Su promedio es de una anotación cada dos partidos. Sus números lo han llevado a querer jugar para la, tal como lo ha declarado el mes pasado.Sin embargo, comodisputó nueve encuentros en el Sudamericano 2011 de Perú representando a Argentina y, como este es considerado un torneo oficial de FIFA, debe tener una autorización especial del ente que maneja el futbol a nivel mundial.Según supo Súper Deportivo de fuentes cercanas al caso, en las próximas semanas el futbolista -asesorado por un abogado especializado en derecho deportivo- hará la gestión para tratar de destrabar esta situación, que parece muy compleja.¿De qué se trata?explicando por qué quiere representar a México acompañado por la documentación pertinente.El organismo que rige los destinos del fútbol a nivel mundial se tomará cerca de un mes para expedirse y en ese lapso Funes Mori no podrá representar a Argentina en caso de ser citado.Este periódico pudo saber que la presentación contará con el, que ya sabe del interés de Gerardo "Tata" Martino por contar con el futbolista.y con la gente, que siempre me trata con cariño. Si me citan, voy de cabeza", dijo hace algunas semanas el delantero en conferencia de prensa.