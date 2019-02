BINOMO VS FOREX

Comparación de condiciones iniciales entre Binomo y Forex

Comodidad y sencillez en las transacciones

Riesgos en Binomo y forex

La mayoría de los operadores se enfrentan a un dilema al inicio de sus carreras: Escoger entre el corredor de opciones binarias llamado Binomo o Forex. La simplicidad, rentabilidad y accesibilidad son factores importantes para los operadores nuevos. Es importante mencionar que ambos mercados tienen sus propias ventajas y desventajas y es difícil decidir cuál de los dos es mejor. Sin embargo, la experiencia demuestra que Binomo es más sencillo y, de muchas maneras, más seguro. Te invitamos a conocer más sobre este instrumento financiero al compararlo con las operaciones con pares de monedas en forex.Si para el operador es importante el nivel de inversión inicial, entonces Binomo ofrece, sin duda alguna, mejores condiciones. Los niveles altos de rentabilidad en la plataforma de Binomo están alcanzando el 80%. Esto hace que Binomo sea muy rentable, incluso cuando la inversión es baja. Muchos operadores empiezan a hacer dinero en el transcurso de varias semanas, a veces incluso días.El mercado forex tiene una clara desventaja, y es que es imposible empezar a hacer transacciones con un depósito pequeño. El problema está en el proceso de generar ganancias: Depende de cuánto va a cambiar el precio real del activo. Aquí, para hacer ganancias de verdad, el precio debe cambiar exactamente en 100 puntos o más (y esto rara vez pasa). En las condiciones estándar del mercado, incluso decenas de transacciones correctas generan solo pequeños beneficios para el usuario si hace movimientos con sumas pequeñas. Tener muchas ganancias es posible solo si la inversión inicial es suficientemente grande. Debido en parte a esta razón, los corredores forex deben hacer depósitos mínimos altos en sus plataformas. No obstante, el corredor de opciones binarias Binomo requiere un depósito mínimo de 10 USD (una cantidad considerablemente pequeña en comparación con otros corredores de opciones binarias, así como corredores forex).En cuanto a las formas de análisis, que se usan tanto en el mercado Binomo con en forex por igual, los datos no difieren mucho: el operador debe llevar a cabo una investigación, leer artículos y seguir las noticias. Sin embargo, el proceso de hacer transacciones es más sencillo en Binomo. El operador no debe poner diferentes órdenes, seguir un número de indicadores y calcular los momentos de salida y re-entrada a la plataforma. Desde el momento en que se adquieren opciones binarias hasta el final del momento de vencimiento, el operador no puede interferir en el proceso. A simple vista esto puede parecer algo negativo, pero los profesionales están de acuerdo en que esto les ayuda a sentirse más seguros y a analizar sus errores y/o próximas transacciones.Dinámicas de crecimiento de depósitoEn forex, si el precio cambia por cientos o miles de puntos, las ganancias pueden ser enormes (pero eso puede tomar muchísimo tiempo). Cuando el período es largo, varios factores pueden tener una influencia en el precio, y es muy probable que las transacciones fracasen. Existe la posibilidad de usar la técnica "scalping" (generar ganancias gracias a los cambios en el precio por unos cuantos puntos), pero esto tiene sentido solo cuando se hacen depósitos grandes.Hacer transacciones con Binomo puede generar ganancias pequeñas, ya que la cantidad de ganancias no depende de la diferencia de precios de distintas actividades. Las ganancias son fijas, el operador puede controlar su estrategia de finanzas. Las opciones de "60 segundos" se están haciendo populares (pueden generar ganancias 1 minutos después de haber hecho la transacción). Como puedes ver, es muy posible aumentar tu depósito en poco tiempo. Después de hacer transacciones exitosas con Binomo, algunos operadores con experiencia usan otros instrumentos, pero para la mayoría de ellos los instrumentos financieros que son fáciles de usar y que generan ganancias siguen siendo muy importantes.Correr riesgo puede ser algo bueno, pero no siempre. Mientras más alto el riesgo, más alta la posibilidad de perderlo todo. La gran rentabilidad de las opciones binarias y la posibilidad de hacer una fortuna desde la nada, viene con un nivel de riesgo alto. Hacer grandes cantidades de transacciones en poco tiempo puede generar o muchas ganancias o nada.Debemos acotar que los análisis detallados de mercado y los algoritmos de trabajo de instrumentos sencillos de transacciones implican riesgos en forex y en Binomo por igual. Si el operador toma decisiones basadas en su estrategia no fracasará a menudo ni en Binomo ni en forex. La mayoría de los especialistas recomienda a los novatos que empiecen con las opciones binarias. Generar ganancias es el producto de pronósticos correctos basados en estrategia y experiencia, no solo suerte. El corredor Binomo ofrece una variedad de materiales didácticos para que los operadores nutran sus conocimientos de mercados financieros. Binomo también ofrece una cuenta demo donde todos pueden practicar sus habilidades de trading.El operador no necesita solicitar préstamos a Binomo para hacer transacciones con opciones binarias. Sin embargo, en forex es común que los operadores soliciten préstamos para aumentar su capital de negocios. Los operadores profesionales pueden obtener beneficios de ello, pero los novatos por lo general terminan perdiendo su depósito inicial. La única ventaja irrefutable de forex es que el operador puede hacer correcciones en sus transacciones mientras estas se procesan. Puede abandonar en cualquier momento así como aumentar, disminuir o cambiar su pronóstico inicial. Si un operador ver que su pronóstico no va bien, puede detener la transacción con este activo en particular y así perder menos dinero. La mayoría de las plataformas forex tienen avisos de STOP que ayudan a los operadores a saber cuándo está bien detener una transacción y salvar algo de su inversión. Hacer transacciones en Binomo es diferente, el operador puede controlar el proceso de la misma manera.