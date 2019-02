Estancias infantiles no van a desaparecer, asegura delegado federal

Estancias infantiles no tienen motivo para cerrar o quebrar, ya que padres de familia pagarán directamente por los servicios, luego de que les sea entregado el apoyo monetario de Gobierno Federal, aseguró Mauricio Hernández Nuñez, Delegado de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno de México en Guanajuato.Hernández Nuñez dijo sobre el recorte al Subsidio del Programa de Estancias Infantiles, que trabajadores no deben preocuparse ya que únicamente cambiará la manera en la que recibirán el recurso.Además dijo que no descarta la posibilidad de que sean investigadas y sancionadas, aquellas estancias infantiles a las que les fueron descubiertas anomalías.Explicó que hasta el momento y de manera personal no cuenta con reporte de que alguna estancia haya quebrado debido al recorte.Destacó que se espera la llegada y entrega de los apoyos a finales del mes de febrero para que padres de familia tengan la capacidad de seguir económica de continuar llevando a sus hijos a las estancias.Por otro lado aseguró que hasta el momento no hay elementos para decir que uno de los casos de anomalía en las estancias este relacionado con el tiempo en el que la priísta, Claudia Navarrete Aldaco, se desempeñó como delegada del Programa Sedesol, cuando aproximadamente 100 beneficiarios de programas sociales, fueron denunciados ante la PGR por irregularidades.El delegado también explicó que ya están listos los apoyos a adultos mayores y esperan 600 mil guanajuatenses beneficiados con otros programas sociales."En materia del programa de apoyo a adultos mayores ya tenemos la entrega de los apoyos directos a los señores por el orden de 450 mil beneficiarios en Guanajuato, ya se está entregando el doble de la pensión tal y como se anunció en campaña electoral, y seguimos con el censo, ya tenemos integrados más de 600 mil guanajuatenses en espera de ser beneficiarios directos de programas que estamos impulsando", finalizó.