Enviará información

Proyectos específicos



“Si sumamos estos tres presupuestos suman 68 millones de pesos, entonces estos 68 millones prácticamente pareciera ser que es la mayor parte para marca Guanajuato”.



“Se me hace muy exagerado cuando hay eventos de impacto en este Estado. Estamos hablando de una cantidad mensual importante en cuanto a la promoción”, señaló durante la reunión.

La inversión



“Efectivamente los 68 millones de pesos están divididos en esas tres claves; ahí se incluye el apoyo y la distribución de eventos y todas las campañas de la Secretaría”, le respondió, lo cual dejó insatisfecho a Salim e incluso causó molestia.



“Con todo respeto, la Secretaria no me dice nada, tenemos cuatro meses 23 días en este Gobierno y no veo ninguna meta”, finalizó.

Cuestiona parque



“De los 347 millones de pesos que se están destinando en los proyectos de inversión de un total más menos de 400 millones de pesos, 50 millones están destinados al Parque Bicentenario, ¿qué se va hacer en un año con 50 millones de pesos”, preguntó.

Incremento al presupuesto

La Secretaría de Turismo tiene destinadospara la, recursos que el diputado local panistaAsí lo expresó a la, quien se reunió con diputados de la Comisión de Turismo en una mesa de trabajo en el Congreso local, encuentro en el cual presentó su plan de trabajo.Sin embargo, la funcionaria dejó pocas respuestas a los cuatro legisladores de Acción Nacional que participaron en la mesa:Lo anterior debido a que, pero se comprometió a enviar información con su equipo de trabajo.Promoción de laEl legislador consideró que dicho recurso debería enfocarse a proyectos específicos y cuestionó a Matamoros sobre algunos.Miguel Ángel Salim Alle, legislador panista también criticó que la Secretaría de Turismo del Estado destine 50 millones de pesos como presupuesto para el Parque Bicentenario.Teresa Matamoros Montes, titular de Turismo, sólo respondió que el dinero se aplica enpero tambiénSalim aseguró que en 2018 no se destinaron recursos al parque y que para 2019 se infló el presupuesto, por lo que pidió explicaciones sobre este incremento; pero durante toda la reunión no se aclaró el asunto.También criticó que la Secretaria de Turismo haya aceptado que se incluyeran dentro del presupuesto 90 millones de pesos para la Policía Turística pues gran parte de ese recurso, dijo, se aplicará para comprar armas, patrullas y uniformes de esta unidad, pero la dependencia no tocará ni un centavo de este dinero.

