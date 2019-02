Hubo prisioneros de todo en las Islas Marías, entre ellos Pedro Infante y una monja; estos son los más famosos

Pedro Infante

José Revueltas

Concepción Acevedo de la Llata

José Valentín Vázquez Manrique

José Ortiz Muñoz

Jorge Hernández Castillo

Ricardo Martínez Perea

A pesar de queque pudieron tener una gran oportunidad de explotar el turismo en México, fue en 1905 luego de la venta al gobierno federal cuandoque existe hasta la actualidad.Durante muchos añosdebido a la hostilidad del lugar y el trabajo forzado.En 1950 disminuyó la barbarie del lugar, pero durante tantos no se había modernizado; fue hasta 2003 cuando se optó por la modernización y ademásCon el reciente gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se da por terminada la "prisión de los muros de agua" ydel país donde tendrán diferentes talleres y por primera vez en más de 100 años acceso para disfrutar de la flora y fauna del archipiélago.Por más de 100 años, este Alcatraz mexicano, así como a personajes que terminaron en sus celdas por motivos políticos.La siguiente lista hacePedro Infante fue llevado a las Islas Marías, pero como actor. El "Ídolo de México" fue "huésped distinguido" del complejo penitenciario, donde. Bajo la dirección de Emilio "El Indio" Fernández, el cantante interpretó a Felipe, hijo de la familia Ortiz, quien se declara culpable de un asesinato que no cometió y por lo cual fue llevado a las Islas Marías. Dicha cinta muestra el dolor y desgracia de los hombres recluidos en una de las cuatro islas que descansan en el Océano Pacífico.Muchos años antes de ser el huésped más célebre de Lecumberri,. La primera vez fue en 1932, por cuatro meses, y la segunda en 1934, por nueve meses, hasta que fue puesto en libertad por una amnistía general firmada por Lázaro Cárdenas. Ambos confinamientos se atribuyeron a su activismo político en las causas comunistas.También conocida como ‘Madre Conchita’, fue una monja católica que fue, en el marco de la Guerra Cristera. Fue condenada a prisión por 20 años (aunque fue liberada en 1940), supuestamente por alentar a José de León Toral a jalar el gatillo contra el jefe revolucionario.Mejor conocido en el cuadrilátero como Pancho Valentino, este luchador profesional fue enviado a las Islas Marías tras ser hallado. El 10 de enero de 1957, asesinó a Juan Fullana Taberner, párroco de la Virgen de Fátima, luego de un intento de robo a su capilla ubicada en la colonia Roma. Cuando fue capturado, se quedó con el sobrenombre de “El Matacuras”.Uno de los asesinos más sanguinarios de México, quien se jactaba de. Este hombre era conocido como “El Sapo” por su baja estatura y sus ojos saltones. Por muchos años estuvo recluido en Lecumberri, pero luego de asesinar a un reo cubano, fue trasladado en marzo de 1960 al penal de las Islas Marías. Murió al poco tiempo, a manos de otros prisioneros.También conocido como “El Guamas”, tuvo la distinción de ser. Acusado de homicidio, fue ingresado el 3 de julio de 1986, y no salió de ahí sino hasta de abril de 2015. Falleció a los pocos meses, el 13 de octubre de 2015.General brigadier que fue detenido en 2001 y. Aunque siempre mantuvo su inocencia, cumplió una condena de 15 años de prisión, los últimos cuatro años en Islas Marías. Obtuvo su libertad en abril de 2016, junto con el teniente Antonio Quevedo Guerrero y el capitán Pedro Maya Díaz.