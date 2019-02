Los que desataron violencia ahora se dicen defensores de Derechos Humanos: AMLO

“Los que hicieron uso de la fuerza en tiempos pasado y desataron la violencia y conviriteron al país en un cementerio ahora dicen que son defensores de derechos humanos y que no quieren la militarización del país, cuando no es eso lo que se está proponiendo”, dijo

“No acepto la simulación. No quiero una reedición de la Policía Federal porque sería lo mismo. No ha funcionado desde que se creó la Policía Federal; muchos problemas de corrupción en compras de equipo, suministro de alimento; ya no queremos eso”, comentó.