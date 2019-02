Simpatiza a director del IMSS que a AMLO le preocupen los 'jodidos'

"A Andrés Manuel López Obrador le preocupan los jodidos de este país, para decirlo claro", dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola, en W Radio.



Indicó que es necesario que vea por los 25 millones de pobres que dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que tenemos en pobreza alimentaria, "le duele el dolor de la pobreza".La población, continuó el ex dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), debe apoyar a un presidente al que le duele la pobreza de México.En entrevista radiofónica con Carlos Loret, el director general del IMSS manifestó que a él le pueden criticar lo que sea, pero lo que más admira del presidente López Obrador es la orientación política de pagar una deuda social con la población más afectada del país.Cuestionado sobre la actitud del presidente López Obrador de querer un gobierno sin contrapesos, respondió: "A mí me gusta un presidente que esté atento al Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa de Valores pero que también tenga presente el índice de los libros de historia, que le dé vergüenza como va a pasar a la historia, a este Presidente le interesa como va a pasar a la historia, ese es un gran contrapeso como va a pasar a la historia.En la conversación, apuntó que el mandatario es un presidente que corrige y que escucha, y que no es autoritario. "Es un presidente hipersensible, no conozco, de veras, y tengo muchos años ahí, no conozco alguien al que le duela tanto la pobreza, al que le duela realmente", indicó.El dilema, dijo, no es un presidente poderoso o débil, sino uno que dé resultados.Germán Martínez aseveró que defiende que el presidente no simule, porque este país estaba muy acostumbrado a esa simulación priista. "El presidente López Obrador no simula, el presidente López Obrador dice lo que cree. Está claro".¿De qué grupo es Germán Martínez dentro del gobierno de López Obrador?— De López Obrador. Soy un "chairo-fifí"… la verdad es que yo no pertenezco a ningún equipo.¿Ganas de ser gobernador de Michoacán?— No. Ganas de triunfar en el IMSS, ganas de ampliar el IMSS a más mexicanos, a las poblaciones de diversidad sexual, a las trabajadoras del hogar, a quienes han sido descartados en otro momento."De ninguna manera gobernador", expuso.¿Qué prefiere Germán Martínez, la vida de rico o la vida de franciscano de la 4T?— La vida de franciscano tiene su mística, pero debo dejarle patrimonio a mis hijos y debo dejarles una Patria en la que no me avergüence vivir en esta Patria.Martínez también descartó ser candidato presidencial, pero estimó que podría regresar al ITAM. Además, sin que Loret de Mola le preguntara al respecto, el director del IMSS mencionó que el tema de los órganos autónomos es un debate serio. "Tantos órganos autónomos, de repente, como que debilitaban al Estado", opinó.Martínez, senador con licencia de Morena, señaló además que nunca volvería al PAN, porque el pasado quedó en el pasado.