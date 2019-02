Instalan buzón para 'depositar' bebés recién nacidos no deseados

"Es un último recurso", insiste Priscilla Pruitt, de Safe Haven Baby Boxes, organización que trata de dar a conocer su campaña por todo el país.

En las instlaciones de bomberos ense instaló un buzón para colocar a bebés no deseados.Cuando un, se dispara una alarma silenciosa que alerta a los servicios de emergencia y permiten que el niño sea recogido en menos de cinco minutos.De acuerdo a información del portal de noticias BBC, el buzón dentro del cuartel deen, se parece a una especie de incubadora postal, abres la puerta y ves que hay suficiente espacio para un paquete mediano.Son más complejos que lo que parecen a primera vista, dotados con reguladores de temperaturas y sensores.El objetivo de los buzones, es combatir el infanticidio que ocurre cuando las madres, frecuentemente jóvenes e inseguras, dan a la luz completamente solas y no son capaces de hacer frente a la situación.Sin embargo, no hay consenso que se trate de una buena idea.Estoscomenzaron a aparecer por primera vez en, pero el concepto se remonta a tiempos medievales.Fueron conocidos como expósitos con ruedas, y básicamente eran barriles cilíndricos al lado dePero en los últimos 20 años han reaparecido y se pueden encontrar en varios países comoPor lo general, son organizaciones de caridad las que las entregan, como Safe Haven Baby Boxes , que explicó que tiene unas 20 ya pautadas y ha logrado recaudar los fondos para construir otras 100.Solo tres estados han aprobado la legislación para que los buzones sean instalados, e Indiana es el que cuenta con el mayor número.En Ohio hay dos, mientras se espera que se instale otro en Pensilvania pronto. En Nueva Jersey están a la espera de que se apruebe la ley que está en discusión actualmente.En diciembre, el senado de Michigan pasó la ley, pero luego fue vetada por el gobernador del estado, Rick Snyder.Su justificación fue que ya existían leyes que permitían dejar a los bebés de manera segura y de manera anónima con las autoridades, y que eso era suficiente.Abandonar un bebé en Estados Unidos es ilegal, pero la ley del refugio seguro (Safe Haven) ha permitido quitarle el aspecto criminal si el bebé es entregado en un lugar seguro o a alguien en sus manos.Texas fue el primero en aprobarla en 1999 y luego siguieron los otros 49 estados.Según el Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas, 131 bebés han sido entregados desde que comenzaron a registrar los casos en 2004.Los buzones se presentan como una alternativa, aunque todavía es difícil comprobar su efectividad.Han generado críticas en los países en los que han sido implementados y muchos dudan de su efectividad.Un centro de investigación de Dinamarca, Vive, trató de buscar información en los países europeos en los que se ha aprobado su uso, pero no pudo encontrar estadísticas sobre el impacto que tuvo en el número de bebés encontrados muertos a la intemperie.La organización defiende que está trabajando con escuelas y grupos de jóvenes, además de contar con una línea de 24 horas para atender a la mujeres.Para la fundadora de Safe Haven Baby Boxes, Mónica Kelsey, quien fue abandonada de bebé luego de que su madre fuera violada con 17 años, explicó que esa fue su motivación para impulsar el programa y su campaña en contra del aborto.