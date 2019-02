Estados Unidos y Reino Unido pretenden regular redes sociales

"Las compañías de redes sociales no pueden esconderse detrás de la afirmación de ser simplemente una 'plataforma' y mantener que ellos mismos no tienen ninguna responsabilidad en la regulación del contenido de sus sitios", se lee en el informe.



"De los documentos del caso Six4Tree , queda claro que gastar sumas sustanciales con Facebook, como condición para mantener el acceso preferencial a los datos personales, fue parte integral de la estrategia de desarrollo de la plataforma de la compañía, ya que abarcaba el mundo de la publicidad móvil. El enfoque fue impulsado desde el nivel más alto " , se lee en el informe.





"Incluso si Mark Zuckerberg no cree que sea responsable ante el Parlamento del Reino Unido, pero sí lo es ante los miles de millones de usuarios de Facebook en todo el mundo", dijo el presidente de DCMS, Damian Collins MP, en un comunicado en línea.



Karim Palant, gerente de políticas públicas de Facebook en Reino Unido, expresó que la compañía compartía las "preocupaciones sobre las fake news (noticias falsas) y la integridad de las elecciones" del comité, y está complacida de haber hecho una "contribución significativa", según una declaración que ofreció a Mashable.



"Estamos abiertos a una regulación significativa y apoyamos la recomendación del comité para la reforma de la ley electoral (…) También apoyamos la legislación de privacidad efectiva que impone a las compañías estándares altos en su uso de datos y transparencia para los usuarios".





"Estos son problemas que las grandes empresas de tecnología conocen, pero que no abordan continuamente", dijo Collins.





"El principio rector de la cultura de 'moverse rápido y romper cosas' hace parecer que a menudo es mejor disculparse que pedir permiso".

