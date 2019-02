Shamima Begum, la joven que se unió al EI, ahora busca regresar a Inglaterra

"Como no tenemos contacto directo con Shamima, esperamos establecer comunicación pronto con ella para poder verificar esa información.", expresó Tasnime Akunjee a través de un comunicado en Twitter.

"No sabía en lo que me metía cuando me fui"

"Yo no sabía en lo que me estaba metiendo cuando me fui. Pero no me arrepieno porque me ha hecho más fuerte.", expresó la joven.

"Si regresa, tendrá que rendir cuentas"

"Obviamente están muy flices y contentos de que Shimima haya podido dar a luz y que se encuentre saludable.", señaló Javid.

"Al final, ella deberá responder por sus acciones. Así que pienso que es correcto que si ella puede regresar a Reino Unido lo haga, pero que si lo hace, lo haga con conocimiento de que podemos pedirle que rinda cuentas por su comportamiento hasta ahora.", señaló el funcionario.

Su escape

"No me arrepiento de nada, pero quiero volver a Inglateraa porque sé que mi hijo puede vivir allí tranquilamente." expresó Shamima cuando tenía nueve meses de embarazo.

"No me arrepiento de lo que hice. Es la vida normal, tal como la que se mostraba en los videos de propaganda. Esa es una vida normal.", señaló Shamima.

Sigue leyendo...

Shamima Begum, una estudiante británica de 19 años se escapó de Siria en 2015 para unirse al EI (Estado Islámico), quiere regresar a Inglaterra para tener criar a su tercer hijo que nació el domingo pasado, según informó Mohammed Tasnime Akunjee, abogado de la familia.De acuerdo con información del portal de noticias BBC, Begum contó al diario británico The Times, que quería regresar a Reino Unido para tener y criar a su tercer hijo ya que actualmente se encuentra en una campamento de refugiados en el norte de la nación del Medio Oriente.La joven ya había tenido otros dos hijos mientras era pate del grupo islamista, pero ambos perdieron la vida debido a las condiciones en las que se encontraba.El abogado señaló que fueron informados sobre el estado de salud tanto de ella como del bebé y ambos se encuentran en buen estado.La familia de Shamima que radica en Inglaterra, pide a las autoridades que le sea permitido a la joven regresar a Londres, pero esto ha generado criticas ya que la joven ha declarado que no se arrepiente de haberse unido a la organización que es acusada de cometer crimenes en los territorios que controlaba y que ha reconocido haber atentado contra ciudades europeas.A través de una entrevista en el canal Sky News, Shimima dijo desde el campamento de refugiados que muchas personas deberían solidarizarse con ella.Sajid Javid, ministro del Interior Británico, ha manifestado que no dudaría en impedir el regreso de británicos que viajaron para unirse al EI.El abogado de la familia insistió que el bebé no es una amenaza y que por términos legales, Shimima puede volver a Reino Unido y seguir siendo una ciudadana británica.Jeremy Wright, ministro de Cultura, Medios y Deporte de Reino Unido, comentó a BBC que la nacionalidad del bebé no era directa con el Reino Unido, pero ahora, la prioridad es establecer el estado de salud tanto de Shimima como del bebé.Shamima tenía 15 años cuando se escapó de su hogar en el este de Londres el 18 de febrero de 2015, para convertirse en una esposa de combatientes del EI.La joven tomó un vuelo jutno con sus amigas Kadiza Sultana y Amira Abase en el aeropuerto londinense de Gatwick con destino a Estambul, Turquía; para poder viajar, las adolescentes robaron joyas dde sus familiares sin avisarle a nadie lo que iban a hacer, por lo que gracias a las cámaras de seguridad, sus familiares supieron que habían abandonado Londres.Shamima está casada conun holandés de 27 años que se convirtió al Islam, ambos lograrone scapar de la ciudadd de Baghuz hace dos semanas, pero su esposo se rindió ante un grupo de combatientes sirios, por lo que ahora ambos se encuentran en un camamento de 39 mil refugiados en el norte de Siria.

Disparan hombres contra familia, mueren una mujer y un niño; una pequeña está grave

Suspenden 120 proyectos de inversión millonaria en León por incertidumbre política

Atacan a balazos a joven pareja, al parecer en una riña

A sus 4 años lucha contra el cáncer, pero sus padres ya no pueden costear tratamiento

Vecinos de Ampliación San Francisco encuentran a hombre sin vida en un baldío