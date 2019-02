Asteriscos 152

*

Comenzaron los preparativos para festejar un aniversario más del Centro Regional de Educación Normal (CREN) Benito Juárez de Pachuca, al que sus directivos piensan destinar unos cien mil pesos y cuyo número principal será una supuesta innovación “una clase modelo” algo que realmente data de los tiempos del casto Susano y no cumple ya con los estándares académicos de este siglo.

*

Ahora son los comerciantes del primer cuadro de Pachuca quienes sostienen un desencuentro con las autoridades municipales, ya que se oponen a las obras a realizarse en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución. Para colmo, el secretario de Obras Públicas, Edmundo Bautista en lugar de socializar los trabajos optó por confrontarse con los locatarios y solo agravó la situación.

*

Y hablando de este constructor venido a funcionario municipal, el gremio se pregunta si sus desarrollos privados (que tampoco son tantos) generan conflicto de intereses, toda vez que resulta en demasía sospechoso que desatienda las tres empresas de las que es socio para dedicarse al servicio público en un periodo caracterizado por la falta de construcción, bueno, ni los baches tapan.

*

El ayuntamiento de Tlahuelilpan convoca ya a la celebración de su tradicional carnaval anual a celebrarse el domingo 3 de marzo a las 16:00 horas y promete una bolsa de 22 mil 500 pesos entre los ganadores de las categorías: individual, comparsas y carros alegóricos. Las críticas en redes sociales no se han hecho esperar, pues mucha gente acusa que no es momento para fiestecitas.

*

Con la controversia que ha generado la reducción al presupuesto de las estancias infantiles queda manifiesto que la política de la #4T es meramente asistencialista, los programas sociales darán un paso hacia atrás y no permitirán elevar el índice de desarrollo humano. No habrá corresponsabilidad para programas integrales y la implementación de transferencias económicas es una práctica clientelar.

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.