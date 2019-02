Cuando el dolor es demasiado grande

Nadie es libre de enfrentar alguna vez situaciones cargadas de dolor. Las percibimos descomunales, mayores a nuestra capacidad de resistencia. Teníamos unas expectativas y un sentido de la normalidad totalmente diferentes a lo que la realidad presenta: una muerte, una enfermedad, un descalabro, un fracaso, un desamor... Entonces, nuestro equilibrio cotidiano se pierde y no sabemos cómo reaccionar. Es como si estuviéramos en el punto donde descarga una gran cascada que nos hunde e impide respirar. Lo que aprendimos antes parece no servir, porque, aunque nos esforzamos por “nadar”, esto no es igual a la alberca de la vida diaria donde habíamos practicado. A dicha vivencia se le da el nombre de “duelo”.Vivir un gran dolor es delicado y riesgoso; podemos salir de él fortalecidos, o traumatizados; es decir, no superarlo nunca. Para recuperarnos, tendremos que pasar por las cinco etapas que describió Elizabeth Kübler-Ross, una psiquiatra suizo-estadounidense del siglo XX, y son: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. No todas las personas las viven en este orden ni con la misma intensidad, puede que alguna de ellas le cueste más trabajo, pero si las pasa, se recupera; y si no, no.Negación, es decir: “No es cierto”. La usamos siempre que nos dan una mala noticia y exclamamos: “No”, “no puede ser”, “si apenas lo vi ayer”. Una persona que dice que alguien que murió no tarda en llegar, le insiste en preparar el lugar en la mesa, limpia y conserva su recámara tal cual, está en negación. Igual quien perdió al amor de su vida y continúa esperando que le llame. Se encuentra en la etapa inicial del duelo, aun si hubieran pasado años.La segunda reacción es ira. “Estoy enojado con Dios (los médicos, la enfermera, los laboratorios, la cochina enfermedad, el que lo atropelló, la rebeldía del enfermo a tomar sus medicamentos...)”. Con la ira se buscan culpables para vengarse, y en ocasiones se dirige contra el doliente mismo: “Yo tuve la culpa”, “si al menos hubiera sido así o asá”. O contra el ser amado: “Te moriste por cobarde”, “me abandonaste por güilo”, “nada de lo que viví contigo valió la pena”. Se trata de la segunda etapa y el dolor se disfraza de rabia.La tercera etapa es negociación: “Dios, podrías haberme llevado a mí primero”, “mejor que murió, ya sufría demasiado”, “haré un hospital para niños a fin que esta muerte tenga sentido”, “prometo ser bueno (listo, astuto, inteligente) de ahora en adelante”, “más vale solo que mal acompañado”. En esta etapa ya se tiene más consciencia de la pérdida y se busca darle un significado para poder incluirla en la propia existencia.La cuarta etapa es depresión, cuando la persona se permite sentir el dolor de su pérdida, la llora y comienza a sentir urgencia de hacer algo a favor de sí misma.La quinta etapa es la aceptación. La persona se vuelve plenamente consciente de lo sucedido, sabe que le duele, pero el dolor ya no la rebasa. Puede hablar y recordar sin la angustia y desesperación de las primeras etapas.Hay dos cosas muy valiosas en la descripción de Kübler-Ross. La primera es que, al conocer estas etapas, la persona sabe que son fases de la curación y no piensa de sí misma que está volviéndose loca o es inadecuada por vivirlas. Tampoco lo piensa de otros, sino que comprende lo que sucede.La segunda cosa importante es saber que, por ser etapas, pasarán y el gusto por la vida volverá. Es decir, que el dolor no va a ser para toda la vida.“Psicología” es una columna abierta. Puedes participar con ideas, temas, preguntas o sugerencias en psicologa.dolores@gmail.com , o al teléfono 7 63 02 51