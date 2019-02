Corredor Industrial

En sus marcas...

El domingo pasado se conmemoró el Día del Inventor Mexicano que desde 1993 se oficializó en el país para recordar el natalicio de Guillermo González Camarena, el creador de la televisión a color.A propósito de ello Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato son las entidades donde más solicitudes en conjunto de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales se reciben.Nuevo León, Estado de México y Puebla son el resto de los estados que componen el grupo de los seis con más actividades en registros.En los últimos cinco años, la solicitud de patentes con inventores de nacionalidad mexicana se ha mantenido en un porcentaje del 7.5 al 7.8% del total de peticiones presentado en el país, tendencia que podría continuar, debido al panorama actual que hay para la innovación tecnológica en México, comparte Tania López, directora de Servicios Técnicos y experta en el trámite de solicitudes de patentes en México y América Latina de Clarke, Modet & Cº México.De acuerdo con las cifras publicadas por el IMPI, hasta septiembre del año pasado, el porcentaje de solicitudes presentadas por mexicanos fue de 7.7%, en comparación con el 45% de Estados Unidos.Para Tania López la muestra es clara, se necesita avanzar en iniciativas tanto desde el sector público como privado, que aumenten la motivación para aquellos innovadores que tienen proyectos de gran calidad y valor.¿Qué es lo que más se registra actualmente? Los desarrolladores presentan una mayor cantidad de modelos de utilidad, representando del 86% al 90% del total de solicitudes durante los últimos cinco años.Hasta septiembre de 2018, la cifra que publicó el IMPI apuntaba el 82.1% de solicitudes presentadas por mexicanos, respecto al total.¿Cuál es la primera marca leonesa que le viene a la mente?Desde el 2013 Investigaciones Meridiano, de la Universidad Meridiano que dirige el Doctor José Luis Palacios Blanco, se dedica a realizar trabajos de campo de diversos temas (políticos, empresariales y privados) y en esta ocasión realizó un sondeo para conocer cuáles son aquellas marcas locales que más tienen presencia en la mente del consumidor.El ejercicio de opinión separa las marcas locales de extranjeras y nacionales, que obtuvieron el 55% y el 27% respectivamente.Los resultados de acuerdo con Palacios Blanco fueron agrupados por frecuencia en tres grupos para identificar en el primero a aquellas que son recordadas rápidamente por el consumidor, en el segundo a aquellas que vienen bajando de nivel de popularidad o están en ascenso y en el tercer grupo a las de menor presencia en la mente del encuestado.El sondeo fue aplicado a 250 consumidores leoneses de todos los niveles sociales y la pregunta fue: “Diga usted, ¿cuáles son las tres marcas locales que más recuerda?”.Flexi (calzado), BanBajío (banco), Caja Popular Mexicana (cooperativa), Flecha Amarilla (transporte), SAPAL (agua), Club León (futbol), Leche León (lácteos),(periódico), Universidad de la Salle Bajío (escuela) y Feria de León. Son las 10 marcas que aparecen en el primer grupo en orden descendente.En el segundo grupo aparecieron: Reyma (envases), Andrea (calzado), Plaza Mayor (centro comercial), Castores (transporte), Pirma (calzado deportivo), Serviacero (acero), Explora (centro de ciencias), Aranda de la Parra (hospital), Vavito (calzado infantil), y Botas Cuadra (calzado).En el tercer Grupo: Tres Hermanos (distribuidora de calzado), Hotel León, Taxitel (taxis), Elektron (ferretería), Polímeros y Derivados (químicos), Casas Yes (construcción), Panteón Taurino, Rincón Gaucho (restaurante), Centro Comercial Altacia y aparece también Tacos Don Luis.Existen otras que no solamente bajaron de posición, sino que de plano ya no aparecen entre las primeras opciones en el recuerdo del consumidor y estas son: como Hotel Real de Minas, Lupillos, Julián de Obregón y Emyco.Ser negocio de tradición en León no asegura la permanencia, es necesario trabajar en el “branding” muestra es Almuerzos “Las Monjas”, que tiene de acuerdo con Investigaciones Meridiano un par de años que dejó de aparecer como opción de marca.Gracias a los lectores que no solamente nos dedican un espacio en su agenda para darle lectura a esta columna, sino además comparten su opinión o preguntas, una de las recibidas fue en relación a qué ha sucedido con el proyecto a desarrollarse en el desaparecido estadio La Martinica.Bien, lo que sabemos -y con gusto podemos escuchar a los desarrolladores encargados del proyecto para tener una versión oficial- es que se encuentran trabajando en la fase de recaudación de efectivo que les permita continuar con la obra que será un centro comercial, hotel y departamentos.De forma oficial en Desarrollo Urbano por ahora solamente cuentan con su constancia de factibilidad y permiso de construcción, sin embargo no han asistido a las instalaciones de la dependencia para cumplir con la documentación para aprobar su permiso de uso de suelo y continuar con el resto del proceso.