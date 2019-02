En Guanajuato, gozamos de un gobierno decente con Juan Carlos Romero Hicks. Con el cambio de sexenio, ya en la Procuraduría General del Estado, el abogado Carlos Zamarripa fue testigo de la corrupción de su jefe Juan Manuel Oliva y su esposa Martha Martínez. Imposible que con su inteligencia, el Procurador nunca hubiera sabido del dispendio, los abusos y la plena corrupción del gobernante. Entuvimos oportunidad de dar testimonio de las obras infladas, las compras a familiares y el abuso de los subalternos del gobernante. Tan sólo en el DIF estatal se transferían recursos para fiestas familiares, compras a parientes y un singular dispendio de recursos.La Expo Bicentenario costó por lo menos el doble de lo real, desde la compra del terreno hasta la construcción o la llamada escultura “Victoria Alada”. Qué decir de la adquisición ilegal de tierras para la fallida refinería por mil 700 millones, realizadas con engaños y a través de personas ajenas al gobierno, imposibilitadas legalmente de disponer recursos como propios.Esto y mucho más vimos. La corrupción de Oliva ensució por completo al PAN. La degradación se decantaría en el siguiente sexenio, en los municipios de todos los partidos y en la propia oficina del gobernante que utilizó los servicios de compadres para comprar y vender desde el Gobierno.En León, Bárbara Botello dispuso del erario como si fuera propiedad privada, inflando costos, comprando facturas y fabricando toda suerte de componendas denunciadas en sigilo por constructores y proveedores.En Salamanca, el alcalde adquiría un terreno al doble o triple de su avalúo para el C4; en Celaya proponían moches de hasta el 35% de los fondos federales conseguidos por el coyotaje y en muchos municipios más la fiesta de malos manejos nunca eran observados, ni por la Auditoría del Congreso ni la Procuraduría.A Carlos Zamarripa le pasó de noche la mayor corrupción estatal de los últimos años. Tal vez porque entendía que levantar la cobija a sus jefes iría en su contra o a lo mejor porque nunca tuvo la voluntad de entrar con su inteligencia a entregar a la justicia a los que más robaron.Los “peces gordos” nadaron por el mar del presupuesto sin ser siquiera molestados con un requerimiento de cuentas. Como eso pasaba en el gobierno del PAN, la impunidad se extendió como pacto no hablado para los otros partidos. China libre dijeron los ratones de la alta burocracia mientras la Procuraduría creaba inútiles instancias anticorrupción, mientras los discursos iban y venían, mientras la Contralora lisonjeaba a sus jefes, antes de cuestionar cualquier tema. La gente se dio cuenta.Imposible no ver el explosivo crecimiento del patrimonio del compadre que pactaba, arreglaba y compraba en las sombras. Propiedades negociadas con dinero en efectivo, condominios millonarios en dólares y otras lindezas salieron de los beneficios del erario.No se necesitaba mucha inteligencia para saberlo, ni siquiera para verlo en las costas de Jalisco, en los inmuebles de Irapuato o en las ciudades de Estados Unidos. ¿Pasarán otros 9 años sin que sepamos cómo la inteligencia no se aplica a la justicia en la alta burocracia?