Este fin de semana se llevará a cabo la 91 entrega de los premios Óscar, por esto hoy pensé en compartirles seis cineastas que han sido nominados para este prestigioso galardón y además que han estado detrás de la creación de algunos de los videos musicales más emblemáticos de la industria.



Abramos con uno de mis directores favoritos, David Lynch, quien también es guionista, productor de música electrónica y actor. Entre sus películas más representativas están Eraserhead (1977), El Hombre Elefante (1980), Blue Velvet (1986), Lost Highway (1997), Mulholland Drive (2001), además de la exitosa serie Twin Peaks (1990–1991; 2017). Ha sido nominado en 3 ocasiones a mejor director para los Óscar y fue el ojo detrás del video musical para tema Shot in the Back of the Head de Moby, lanzado en abril de 2009.





También el director estadounidense David Finch; famoso por sus filmes Seven (1995) y Fight Club (1999), y nominado al Óscar como mejor director en dos oportunidades por El curioso caso de Benjamin Button (2008) y La red social (2010); en el inicio de su carrera también incursionó en la creación de videos musicales, trabajó con la reina del pop Madonna, para quien realizó varios videos (Express Yourself, Oh Father, Bad Girl), pero destaca Vogue (1990), uno de los más exitosos de la cantante y catalogado como uno de los mejores videos de la historia.







El aclamado Martin Scorsese, director de filmes como Taxi Driver (1976), Goodfellas (1990) y The Wolf of Wall Street (2013); ha sido nominado 12 veces a un Óscar y en 2006 fue elegido como mejor director por The Departed, pero pocos saben es un gran fanático de la música, tanto que ha dedicado varias de sus películas al tema e incluso llegó a dirigir el video musical del exitoso sencillo de Michael Jackson, Bad (1987), con una duración de más de 18 minutos.



Por otro lado, el francés Michel Gondry, destacado por su particular estilo visual, alcanzó el éxito internacional con su película Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), la cual le valió el Óscar por mejor guion original, tiene una amplia trayectoria videográfica; ha trabajado con artistas de la talla de The Rolling Stones, Radiohead, The White Stripes, The Chemical Brothers y sus compatriotas Daft Punk, entre muchos otros. Sin embargo, esta vez destaquemos su trabajo con Foo Fighters para su sencillo Everlong (1997).



Otro director que ha dedicado gran parte de su trayectoria a la producción de videos musicales es Spike Jonze, nominado al Óscar como mejor director por Being John Malkovich (1999) y ganador a mejor guion original, una de sus tres nominaciones por su polémica Her (2013). Ha trabajo con artistas como R.E.M., Weezer, Fatboy Slim, Yeah Yeah Yeahs, Sonic Youth y Beastie Boys, por mencionar algunos, pero uno de sus proyectos más reconocidos en ese ámbito es sin duda el video de It’s Oh So Quiet de Björk.







Cerremos con uno de los directores más populares de los últimos tiempos, Tim Burton, su filmografía es bastante extensa, recordemos Beetlejuice (1983), Edward Scissorhands (1990), The Nightmare Before Christmas (1993), Big Fish (2003) y Alicia en el País de las Maravillas (2010), entre muchas otras. Burton también ha hecho dos videos para la banda estadounidense The Killers, Bones en 2006 y Here With Me en 2012.





