Yulma, presente

El Universal reveló que 11 de 12 gobernadores panistas plantaron el viernes pasado al gabinete de Seguridad federal. Diego Sinhue dijo que se disculpó por una consulta médica por su accidente.La publicación refleja que están sentidos con el desaire, y eso no es bueno. Las diputadas local y federal del Verde, Vanessa Sánchez y Betty Manrique, le tundieron a Diego en tuiter por no asistir.El especialista en seguridad, Alejandro Hope, retomó en su columna que las cosas no pintan bien para Guanajuato pero que, de manera incomprensible, confirman a Carlos Zamarripa nueve años de Fiscal.En su primera reunión con legisladores locales, la titular de la Secretaría de Turismo del Estado, Teresa Matamoros, quedó mal parada. La impresión generalizada fue la de no tener un dominio del sector. A las preguntas concretas respondió con generalidades y no atinó a exponer un proyecto sexenal claro.El más duro fue el diputado leonés, Miguel Ángel Salim, quien cuestionó el gasto de $50 millones para mantener el Parque Bicentenario y $68 millones para la promoción de la Marca Guanajuato. Lo primero se ha convertido en un gasto anual inercial y lo segundo no pudo explicar ¿cómo y en qué gastarán? Al final de la reunión el panista concluyó: “No veo rumbo en turismo ni metas específicas”.La funcionaria no presentó un Plan Estatal de Turismo y esto se lo reprocharon los diputados panistas Miguel Salim, Libia Dennise García Muñoz Ledo, Lorena Alfaro y Guadalupe Vera. Con insistencia se le preguntó sobre los proyectos específicos de la dependencia y la Secretaria sólo se concretó a mencionar que posteriormente les “compartía la información a detalle” a través de su equipo de trabajo.Libia García le preguntó en específico sobre el plan para posicionar el turismo a Guanajuato Capital; o Lorena Alfaro y Germán Cervantes sobre el impulso a Pueblos Mágicos, pero no atinó. El sentir entre representantes públicos y privados del sector turismo es que la Secretaria está distraída de su función.En dos ocasiones, la Secretaria ya les había cancelado la reunión a la Comisión de Turismo del Congreso, que encabeza la diputada de Morena, Carmen Vaca, hasta que le enviaron hace unos días otro oficio para decirle que la esperaban este lunes por la mañana, y con o sin ella habría reunión.No se entiende que la Sectur tenga en su presupuesto 90 millones de pesos para la Policía Turística Estatal (armamento, vehículos, capacitación, operación, etc.). Explicaron que se trata de un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública para que ellos se encarguen de todo. ¿Y por qué se les asignó?El secretario de Infraestructura del Estado, Tarcisio Rodríguez, se reunió ayer con integrantes del sector de la construcción de la Canacintra León que encabeza José de Jesús Hernández Fuentes. No se trata pues de la tradicionalmente sólida Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Son jóvenes de empresas medianas, varias de ellas certificadas, que piden una oportunidad para competir.El mensaje que envía el funcionario estatal es abrir la puerta de la Sicom a todos los constructores, agremiados o no a la CMIC, o a cualquier otra Cámara o colegio de profesionistas en la entidad. De por si este año el presupuesto para infraestructura está bastante ajustado y hay que darle juego a todos.El Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) prepara una guía de recomendaciones para proteger a las mujeres en condiciones de riesgo. Para difundirlo se reunió ayer su titular Anabel Pulido con los representantes de la Canaco y Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas de León.La exdiputada federal por Irapuato, Yulma Rocha Aguilar, presumió en Twitter que ya participó en la campaña #YoMeApuntoConElPRI en la Jornada Nacional de Afiliación y Refrendo partidista.También cuestionó ayer la ausencia del Gobernador a la reunión con el gabinete de Seguridad federal. Y el fin de semana calificó de “penoso” que el Procurador inmortalizara su frase en un muro de la PGJE.En la baraja del relevo en la dirigencia del PRI de Guanajuato la irapuatense es una carta fuerte.