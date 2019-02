Le un machetazo en la cabeza a su hijo por estar tomando con sus amigos

HACER ALGO DE PROVECHO

después de encontrarlo tomando con sus amigos.Sucedió la noche del lunes cuando el afectado se disponía a convivir con sus amigos como cada noche en una de las plazas y puntos de reunión de la Colonia Purísima del Jardín.Los involucrados ya llevaban unas cuantas cervezas, cuando el padre del lesionado llegó al punto de reunión y se hizo de palabras con el joven de 20 años de edad.sin imaginar que su padre llegaría con machete en mano, enojado al verlo tomando, le dijo que mejor debería estar haciendo algo de provecho.El afectado intentó conversar con su padre, quien hizo caso omiso de las súplicas de su hijo, empezando a gritarle y amenazarlo con la arma blanca.Mientras los amigos del lesionado logró caminar al centro de salud como pudo, para llegar y ser atendido de primera mano por los elementos de salud que ahí se encontraban.Amigos del lesionado se acercaron con los elementos de seguridad para informar que no es la primera vez que su amigo tiene problemas con su papá, ya que éste está cansado de las actitudes de Andrés y de su falta de responsabilidad, por lo que supone que el señor se cansó de hablar con él y decidió actuar de esa manera.El padre testificó que ya está cansado de la forma de actuar de su hijo: "no nos hace caso, ya hemos hablado con él y solo los ignora, mi señora y yo solo queremos que ya deje los malos vicios, no son maneras, pero no sabemos qué más hacer”, comentó el señor, después de que los elementos de seguridad lo detuvieron.