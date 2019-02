VIDEO. Donald Trump queda 'dominado' por mujer jugando futbol

El mandatario citó el tuit de Akin Sawyerr y agregó: "Amazing".

"El talento se distribuye uniformemente, la oportunidad no", escribió el emprendedor estadounidense Akin Sawyerr al compartir el sábado por la noche el video de una mujer jugando a la pelota.La africana, quien fue identificada como Hadhara Charles se ha convertido en un fenómeno viral que asombra a las redes sociales a diario. Madre de dos hijos, la joven de 20 años protagoniza varios videos haciendo jueguitos con el balón.Lo asombroso, es que para tener semejante dominio del balón no necesita utilizar botines o siquiera calzado alguno. En la mayoría de las grabaciones se la ve descalza y vistiendo ropa común, como una camisa larga y una playera, informa el portal de noticias Infobae.Lo que nunca falta es la multitud a su alrededor. Decenas de personas se quedan asombradas con sus habilidades y suelen acompañar sus movimientos con palmas y gritos en su apoyo.Hadhara Charles vive en Tanzania y forma parte de una campaña llamada Play for the Union que ayuda a niños en África.Además, vive con sus dos hijos, su madre y sus abuelos en una pequeña aldea. Este fin de semana quien se maravilló con sus habilidades fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.En el video que se volvió viral el fin de semana, Hadhara Charles luce una camisa larga negra, playera rosa y unas sandalias. Ha logrado hacer más de 150 dominadas con el balón sin que éste toque el suelo, utilizando ambos pies, hombros, cabeza y hasta sus muslos.La publicación ha logrado más de mil retuits, 395 mil "me gusta", 4 mil comentarios y casi alcanza las 9.5 millones de reproducciones. Sin darse cuenta, Hadhara Charles se ha vuelto una estrella.El nivel del deporte más popular de fútbol en esta nación no es el mejor. La selección de fútbol masculina de Tanzania se ubica en el puesto 140 del ranking FIFA y su mejor ubicación ha sido la colocación 65, en febrero de 1995. Además, jamás jugó una Copa del Mundo y apenas ha logrado disputar una Copa Africana de las Naciones: fue en 1980 y su participación duró solamente la primera ronda.En 2011, la FIFA y la Asociación Tanzana de Fútbol (TFF) organizaron un seminario de fútbol femenino en Dar es-Salam, ciudad más poblada de la nación africana, con el objetivo de fomentar las oportunidades de las mujeres en el fútbol. Allí participaron cerca de 75 jugadoras.Desde entonces, se logró conformar un seleccionado femenino que ha participado en los campeonatos africanos de 2016 y 2018. Parece ser hora para que Hadhara Charles tenga una oportunidad en el equipo.Sigue leyendo: