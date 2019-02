Le quita celular a hija de 9 años y toma la peor decisión de su vida

Sigue leyendo...

Ende 9 años, decidió quitarse la vida el domingo pasado después de que su mamá le castigara su celular por empezar a usarlo desde temprano.De acuerdo con información al portal de noticias 24horas, la menor se despertó a las 9:00 am y le pidió a Jennifer, su mamá, poder ocupar el celular para ver videos enLa mamá le negó el permiso ya que consideraba que era muy temprano para que la niña empezara a usat el celular.Después de rechazarle el permiso,se fue llorando a su cuarto y se encerró y no volvió a salir.Al no escuchar ruidos, la mamá decidió subir a la habitación de la menor tiempo después, pero se encontró con el cuerpo de la pequeña sin vida después de haberse colgado con un cinturón.De inmediato fue trasladada alpara que fuera atendida, pero el equipo médico no pudo reanimarla, por lo que le confirmaron a la mamá que el cuerpo ya no presentaba signos vitales.

Shamima Begum, la joven que se unió al EI, ahora busca regresar a Inglaterra

Estaba apunto de morir pero con una técnica de Jiu-Jitsu, venció al violador

TODOS ESCUCHARON LOS GRITOS | En conferencia funcionario abrió página porno