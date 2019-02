Integrante de mítica banda anuncia que tiene cáncer terminal

"Hola chicos, tengo cáncer terminal en etapa 4 y no hay forma de revertirlo. Cubre totalmente el interior de mi cuerpo y me encuentro muy bien y consciente de mi situación", externó Anderson.

"He optado por no reanimarme, tengo familia y no hay manera o deseo de que me vean en estado vegetal. Si sobreviviera a una reanimación, porque puede implicar la posibilidad de sufrir costillas rotas y daño cerebral, odiaría poner a alguien en esa situación.

"La quimioterapia y la radioterapia se discutirán en breve. Espero poder comunicarme con ustedes en los próximos días con respecto al resultado, y por favor, no se desanimen aquí, sean positivos, para mí es solo otra experiencia de vida y obstáculos".

El baterista de, reveló a través de las redes sociales que padece cáncer terminal.Anderson inició su relación profesional con Robert Smith en 1983, cuando éste se enredó a su vez en el proyecto The Glove. Poco después, tuvo su primera colaboración como baterista de The Cure en el sencillo "The Love Cats", pero fue el álbum The Top, publicado de 1984, su registro más importante con la cuadrilla inglesa, además del en vivo Concert: The Cure Live album.