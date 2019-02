Cuarón aplaude que 'Roma' abra debate sobre clasismo y racismo en México

Alfonso Cuarón, el director de la película con diez nominaciones a los Premios Oscar, "Roma", no sabe decir cuál es la razón del éxito de la cinta, pero sí sabe que ha abierto la conversación sobre el racismo en México, que se ha negado durante muchos años, dijo en una entrevista a Noticias ONU.

Cuarón ha visto que la película ha tenido una respuesta emocional a lo largo de todo el mundo, ya que temas como "clase social y bagaje étnico son iguales en todo el mundo", explicó en el ejercicio periodístico difundido por la ONU a medios.

Además, la historia de solidaridad entre mujeres también ha tenido un gran impacto, a pesar de que el mexicano asegura que tras el "amor" entre la protagonista, Cleo, y la familia para la que trabaja, se esconden formas de abuso.

Por otra parte, el filme se ha convertido en una plataforma para movimientos sociales de trabajadoras domésticas, los que Cuarón considera "muy importantes".

Aún así, aclaró que "sería presuntuoso decir que la película contribuye, lo que sí es cierto es que está siendo utilizada como plataforma para asociaciones que están consiguiendo cosas, como un programa piloto para legislar su situación laboral".

Otro elemento que destacó el autor en referencia al impacto emocional fue la "experiencia común de la soledad", ya que la película habla de la existencia del ser humano como una experiencia de soledad que busca compañía.

En cuanto a la presencia de lenguas indígenas como el mixteco en la cinta, Cuarón afirmó que es una parte muy importante de la identidad de los mexicanos y que debe promocionarse y recuperarse de manera real, "no con ese orgullo indígena que los mexicanos ven como pasado lejano pero ignorando a la población que todavía habla sus lenguas".

“Cuando era grande tú también estabas ahí pero eras otra.”

“When I was old you were also there, but you were someone else.”



Photo by @CarlosSomonte @ROMACuaron #ROMACuarón pic.twitter.com/7RihnxY99b