"Esta prevención se hará a través de la administración de la vacuna que se llama "Sabin" que es una vacuna muy noble, de administración oral y va enfocada a estos niños, teniendo la meta de 82,990 dosis aplicables", comentó Guadalupe Campos Ríos, responsable de Vacunación Universal.

Vacunarán a embarazadas



"Las acciones que se presentan durante esta semana es la orientación a la población sobre todo en enfermedad diarreica y enfermedad respiratoria, es lo que más afecta a los niños menores de 5 años", comentó el doctor Jesús Mora, responsable del Programa de Infancia y Juventud de la Jurisdicción.

¡Cuidado! ¿Tiene síntomas?

¿Dónde ir por las vacunas?

Laserá delcon el eje principal dea todos lossobre la enfermedad de laEsta es una enfermedad grave ya que afecta a todo el sistema motor dejando secuelas de por vida a los niños.También se trabajarán todo el esquema de vacunación, fomentando la misma desde el vientre de la madre, aplicando la vacuna a las embarazadas con dos vacunas específicas que deben recibir durante su gestación que es la deque protege contralo que generará inmunidad al niño durante sus primeros dos meses de vida, al igual que la vacuna contra la influenza.Los signos de alarma de enfermedad diarreica en niños son:Para enfermedades respiratorias: no puede respirar, respiración corta o rápida, no come, fiebre por más de 72 horas; se deben de estar monitoreando.Cabe mencionar que las tres instituciones de salud estarán trabajando en esta Semana.Trabajando. Todosy lo único que se debe de