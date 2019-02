Denuncia que dan de baja a bomberos tras manifestación en Irapuato

Exelementos están convencidos de que por participar en una protesta pacífica para pedir que se mejoraran las condiciones de trabajo del Cuerpo de Bomberos de Irapuato, han sido dados de baja 10 elementos, aseguró el exelemento, Juan Bravo Gutiérrez.“De ante mano sabíamos que ir a apoyar al apoyar protesta esto podía pasar, sabíamos que nos podían dar de baja por exigir mejores condiciones para bomberos, veíamos que las carencias eran demasiadas, por eso decidimos apoyar”, dijo.Además aseguró que hasta el momento no se les ha podido señalar puntualmente las acciones concretas de la presunta indisciplina y falta de confianza de la que el comandante de Bomberos, Gabriel Guerra Arias, les acusó.“El martes (Después de la baja) yo me entero de las declaraciones que hizo el comandante de que nos habían dado de baja por falta de confianza e indisciplina, dice que no apoyábamos en guardias, en operativos, en eventos, en desfiles entre otras más actividades yo me pongo en contacto con mis compañeros sobre las declaraciones y decidimos ir a hablar con el, queríamos saber cual era la indisciplina”, explicó.Él y sus ex compañeros elementos, tienen la certeza de que la exigencia de mejoras que dio como resultado el apoyo de la ciudadanía, es la razón real por la que se les dio baja, ya que en todos los años que duraron trabajando siempre se manejaron con rectitud.Juan Bravo tenía 15 años trabajando como voluntario de Bomberos y asegura que era un trabajo que realizaba con gusto pues desde niño su sueño era ser un elemento, desafortunadamente el 9 de febrero del presente año fue notificado de su baja de la corporación mediante un escrito emitido por autoridades municipales.“Yo tenía el cargo de Comandante de guardia del día sábado, cuando llego uno de los coordinadores me dice que me tiene malas noticias, que estoy dado de baja en el oficio decía que era por indisciplina y falta de confianza y yo acepte la orden, fui y me despedí de mis muchachos y tomé mi equipo de bomberos”, aseguró.