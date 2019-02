Señalan reforestación fallida en Parque Ecológico de Irapuato

“El 2 de diciembre 2018, se llevó acabó el reforestaton en el PEI, hoy en día a 2 meses y medio, no hay un solo árbol de los plantados en su grandiosa actividad "ambiental", estas acciones demuestran la falta de responsabilidad y compromiso, los seres arbóreos no deben ser utilizados, sería mejor que tuviesen árboles de utilería ya que sólo son para la foto”, escribieron a través de su página de facebook oficial.



“Es verdaderamente indignante que se realicen eventos mal planeados, ya que los árboles se plantaron en la cancha de fútbol del parque ecológico, siendo una prueba contundente que no era un lugar seguro para nuestros seres arbóreo. ¿A dónde fueron a parar los 1000 árboles? ¿Quién era el responsable de dar seguimiento al riego y cuidado de los árboles? ¿Quién autoriza, que los árboles sean utilizados a modo para cubrir fotos de archivo? ¿Cuando el tema de la protección de los árboles, será puesto sobre el escritorio de la secretaría de medio ambiente?”.

A dos meses de que se realizó la plantación de casi mil árboles en las instalaciones del Parque Ecológico de Irapuato (PEI) como parte de los trabajos de reforestación en el área, especies están secas o ya no están, señalaron ambientalistas.Durante el “Reforestatón” organizado por el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Guanajuato, se realizó la plantación de alrededor de 1000 árboles y se pidió una cuota de compensación a las familias que participaron en los trabajos de 50 pesos, es decir que en total se recaudaron cerca de 50 mil pesos.Hoy ambientalistas de Planeta 4 señalan y exponen las condiciones en las que se encuentra el parque luego de que el 2 de diciembre se realizara el evento y no se le diera cuidado a las especies y además señalaron que las acciones de reforestación solo sirvieron a las autoridades participantes para que se tomaran 'La Foto'.Ambientalistas destacaron que la plantación de muchas especies fue realizadas en zonas que no les brindaban la protección necesaria para crecer como en canchas de fútbol, además exigen saber quien o quienes eran responsables de darle seguimiento al mantenimiento de los árboles.