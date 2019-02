AMLO evita hablar sobre 'aplanadora' de Morena

"No estoy enterado de cómo fue la votación, estoy enterado de que se aprobó en la Cámara de Diputados de que sean delitos graves la corrupción, lo que me da mucho gusto, porque los hechos de corrupción en un país donde imperaba y no se consideraban delitos graves, ahora con esta reforma no van a tener derecho a fianza los corruptos", expresó.