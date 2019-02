Rechazan responsabilidad de gobierno por asesinato del activista Samir Flores

"Lamentamos mucho (lo sucedido) y de ninguna manera podemos aceptar responsabilidad en esto, al contrario, estaremos asumiendo nuestras responsabilidades y ayudando en lo que a nosotros nos corresponde para el esclarecimiento de este terrible asesinato. Es muy fácil acusar.

"Hay varias líneas de investigación, este es un momento de no descartar ninguna, me parece que hay que investigar todas, incluyéndonos a los propios funcionarios que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de informar sobre los temas de la termoeléctrica a toda la población", dijo.



"Lamentamos mucho esto, este es un Gobierno de absoluto respeto a los derechos humanos y llegarán las autoridades hasta las ultimas consecuencias, estaremos muy al pendiente de que así sea", comentó el delegado federal.

"No debe descartarse ninguna línea de investigación, una de las que entiendo ya existe es lo difícil que está esa zona con el crimen organizado y que el compañero fallecido tenía una radiodifusora en la que exponía distintas opiniones", aseguró.



"Nos interesa que este artero crimen sea esclarecido y que los perversos que perpetraron este asesinato no queden impunes, necesitamos encontrarlos porque han ensuciado no solamente un tema de un ejercicio de participación democrática por primera vez en la historia del Estado de Morelos.

"Sino que también de alguna manera mancha nombres, prestigios reputaciones. Una de las varias posibilidades, de las varias lecturas que se le pueden dar a este asunto (es que buscaron enturbiar el ambiente)", abundó.

Pide Segob unión



"Sino que nos una, porque desafortunadamente hay mucha gente, hay muchos grupos que lo que buscan es polarizarnos, separarnos como mexicanos, fíjense a donde hemos llegado con esta separación, con esta polarización, chequen nada más la violencia", comentó.



"Yo los invito a que en vez de separarnos, nos unamos, construyamos el diálogo juntos, construyamos el nuevo México que queremos, pero que no caigamos en esas provocaciones y desde luego, es muy lamentable", comentó.

La subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, pidió unión y no polarización a la comunidad de Morelos, tras el asesinato del activista.

Desde luego que hay que denunciar esta violencia, no se vale la pérdida de vida humana bajo ninguna circunstancia y con ningún contexto, en ese sentido alzo yo también mi voz como autoridad para que esto no vuelva a suceder nunca más y que de alguna manera, como comunidad, no nos separe.

En Hueyapan, Morelos, durante una de las asambleas informativas sobre la consulta para decidir el inicio de las operaciones del Proyecto Integral Morelos y la Termoeléctrica de Huexca, la funcionaria también pidió no caer en provocaciones.