Putin amenaza con apuntar sus misiles a EU

"Nuestros interlocutores estadounidenses deberían haberlo dicho honestamente en lugar de hacer acusaciones infundadas contra Rusia para justificar su retirada del tratado", dijo Putin.

Violación al tratado

Advierten peligro

"Solo tardarán entre 10 y 12 minutos en llegar a Moscú", dijo. "Es una amenaza muy seria para nosotros y tendremos que responder", agregó.

"No queremos una confrontación, especialmente con una potencia global como Estados Unidos", declaró el mandatario, apuntando que el Kremlin espera solventar su relación con la Casa Blanca.

Rusia se prepara... y busca amistad

SIGUE LEYENDO

El presidente ruso Vladimir Putin, diciendo hoy queque tardarán poco tiempo para alcanzar sus objetivos.Aunque el mandatario ruso no precisó qué nuevas armas específicas podría instalar Moscú, su declaraciónDurante el discurso sobre el estado de la nación ante legisladores y altos cargos, el dirigente rusopara liberarse las manos y construir nuevos misiles, intentando culpar a Rusia por la decisión.(INF por sus siglas en inglés) de 1987 al desplegar un misil de crucero que viola sus límites, acusaciones que Moscú ha rechazado.El tratado INFcon un alcance de 500 a 5,500 kilómetros.Se considera que, ya que tardan menos tiempo en alcanzar sus objetivos que los misiles balísticos intercontinentales. Esto no dejaría prácticamente tiempo a los responsables de la toma de decisiones, lo que aumentaría la probabilidad de que se produjera un conflicto nuclear mundial por una falsa advertencia de lanzamiento.Putin reafirmó que, pero advirtió de una rápida represalia si Estados Unidos pone esas armas en Europa.Putin dijo quey contrarrestar lo que calificó de movimientos hostiles de Estados Unidos.Explicó que. El proyectil está diseñado para los barcos y submarinos ya existentes, añadió.Putin informó además quey sigue abierto a negociaciones sobre el control de armas, aunque no dará el primer paso para iniciar el proceso.