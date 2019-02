Jorge y el Grupo Salinas

*** RELEVO COPARMEXFalta que se formalice pero trasciende que ayer aceptó ser presidente de la Coparmex Zona Metropolitana León, Alberto Ruenes Escoto, en relevo de Jorge Ramírez, quien se enfila a SAPAL.*** ES ALBERTO RUENESAlberto es hoy Vicepresidente de Coparmex León. Empresario restaurantero. No ha estado en la primera línea del frente de batalla como líder empresarial. Ya veremos si juega de contrapeso o palero.*** RUDO O BLANDITOCoparmex debe exigir al gobernador Diego Sinhue que cumpla los compromisos anticorrupción que firmó en campaña, y a todas las autoridades resultados frente a la inseguridad pronto y de verdad.*** ZAMARRIPA FISCALHoy la sesión del Congreso del Estado abrirá con la declaratoria de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado y la protesta de Carlos Zamarripa como Fiscal.* PROTESTA EN BREVEMorena no tiene en planes protestar en forma masiva como lo hicieron el viernes pasado que se aprobó la Ley de la Fiscalía. Pero sí preparan hacerlo en los siguientes días, ya no en el Congreso sino a las puertas de la Fiscalía. La dirigente estatal, Alma Alcaraz, no descartó que sea la primera de muchas.*** CONTRALORES, AJUSTEEl Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) está de acuerdo con las iniciativas que han presentado el Partido Verde y el PAN sobre reformar el mecanismo de nombramiento de los contralores municipales para lograr mayor autonomía y eficacia en su función.* MECANISMO, DEBATEEn lo que no coinciden la mayoría de los integrantes del CPC es en el cómo de ambas propuestas. El Verde plantea que sea el Comité Coordinador del SEA (donde están ciudadanos y autoridades) el responsable del proceso, y la del PAN que propone para ello crear Comités Ciudadanos Municipales.* PIDEN LLEVAR MANOLos ciudadanos del CPC: Jaime Fernando Revilla, Hilda Marisa Venegas y Julio César Rodríguez (no lo hizo el presidente Román Méndez), entregarán hoy su opinión al Congreso del Estado. Lo que piden es concreto: que sean ellos el órgano que deba de proponer la terna de Contralor a cada Ayuntamiento. El tema está en la cancha de la Comisión de Asuntos Municipales y deberán escuchar todas las voces.* DISTANCIADOSPor lo que puede apreciarse en sus reuniones y acuerdos los tres ciudadanos no se entienden con su nuevo presidente del CPC, Román Méndez, quien además encabeza el Comité Coordinador del SEA.* LOS BATEARONHace unos días los tres ciudadanos “tronaron” porque “les batearon” su solicitud de información sobre las auditorías del gasto en Comunicación del sexenio marquista y el adeudo de la cablera en la capital.* LAS BOTASOtra discusión en el CPC fue cuando Julio César Rodríguez propuso solicitar a la Contraloría Municipal de León información sobre el estatus en que está el proceso de investigación por el caso de la compra de botas para policías y tránsitos (a una comercializadora de Zacatecas a través de una adjudicación directa a un costo mayor a su oferta en la licitación pública que se declaró desierta).* SIN SANCIONESPor cierto Julio César es esposo de Araceli Guadalupe Padilla Mozqueda, asesora jurídica de la Dirección de Asesoría e Investigaciones de la Contraloría Municipal, lo que no dijo en la sesión. Para evitar malos entendidos los consejeros ciudadanos tendrían que excusarse de votar en esos asuntos. Lo que sí es que el proceso de responsabilidad se anunció desde agosto pasado y no sabemos aún el resultado.* VOZ DE TODOSEn el fondo lo que hay que resolver son las visiones encontradas de su Presidente y el resto. El primero insiste en el principio de legalidad, en hacer lo que la ley les permite, y los otros tres le responden que no son una autoridad (aunque sí reciben ingresos por honorarios). Trabajar con, o frente al aparato oficial, no es fácil, deben prepararse para no dar palos de ciego sin claudicar en ser la voz de todos.El empresario leonés, Jorge Videgaray Verdad, integrante del Consejo Consultivo de Grupo Salinas en el Bajío, estuvo en la premiación de Ciudadano del Año que se otorgó a Antonio Carbajal y Juan Arturo Torres Landa, entre otros.Ahí conversó con Ninfa Salinas, presidenta de los Consejos Consultivos del Grupo Salinas; y con Antonio Domínguez, director general de Fundación Azteca.