Columna de bienestar

Este pequeño órgano en forma de pera es una parte clave del sistema digestivo. A continuación le comparto algunas recomendaciones para mantener sana la vesícula y evitar la formación de cálculos o “piedras”.



No “brincarse” comidas



Cada vez que comemos, la vesícula biliar libera una sustancia llamada bilis. Cuando una persona omite una comida, esos jugos de bilis se acumulan. Esto incrementa los niveles de colesterol en la vesícula biliar. Con el paso del tiempo, las grasas pueden “endurecerse” y convertirse en cálculos o piedras. Algunos ácidos biliares también pueden incrementar el riesgo de padecer cáncer de vesícula. Así que tome el tiempo necesario para degustar sus comidas.



Consuma granos integrales



Estos granos contienen mucha fibra, lo cual reduce los niveles de colesterol LDL o “colesterol malo”. Esto protege el corazón y previene la formación de cálculos o piedras en la vesícula. La fibra mejora el funcionamiento del sistema digestivo y elimina la bilis del cuerpo. Por eso, trate de consumir más alimentos ricos en fibra como el pan o arroz integral. Otros granos enteros incluyen harina de avena y cebada.



Mantenga un peso saludable



Tener sobrepeso u obesidad incrementa las posibilidades de formación de cálculos o piedras en la vesícula. La evidencia médica demuestra que la obesidad incrementa tres veces más el riesgo de padecer una enfermedad de la vesícula. Esto se debe a que los kilos de más pueden inflamar la vesícula e incluso esta puede crecer de tamaño, alterando su funcionamiento y, por consecuencia, elevando los niveles de colesterol.



Consuma más frutas y verduras



Recuerde que los productos frescos son buenos para el cuerpo. Eso incluye bienestar para la vesícula biliar. Para empezar, las frutas y las verduras están repletas de vitaminas, incluidas la vitamina C y E. Se ha demostrado que ambas vitaminas ayudan a prevenir la formación de cálculos o “piedras” en la vesícula. Las frutas y verduras también son ricas en agua y fibra, lo que permite mantener una buena digestión y controlar el peso.



Reduzca el consumo de alimentos fritos



La vesícula biliar tiene que “trabajar” más para digerir los alimentos con alto contenido en grasa. Por eso, si Usted consume alimentos fritos, pueden incrementarse los niveles de colesterol en sangre. Así que una gran cantidad de grasa puede formar cálculos o “piedras” en la vesícula. Además, los alimentos fritos contienen grandes cantidades de calorías, lo cual incrementa el peso. La evidencia científica encontró que las personas que consumen alimentos fritos más de cuatro veces a la semana tienen un 37% más de probabilidades de tener sobrepeso u obesidad que las personas que consumen dos o menos veces por semana.



Snack de frutas y verduras de colores



Estas frutas y verduras de colores contienen vitamina C. Esta vitamina disminuye la probabilidad de contraer una enfermedad de la vesícula biliar. Por consiguiente, niveles bajos de vitamina C incrementan la cantidad de colesterol en su bilis. Las mejores opciones de frutas y verduras son: fresas, brócoli, melón, papa al horno y cítricos.



Evite las dietas rigurosas con pocas calorías



Si su comadre bajó 5 kilos en una semana con una dieta baja en calorías tenga cuidado. Suena tentador, pero las dietas estrictas con pocas calorías pueden dañar su corazón y su vesícula biliar. Perder mucho peso rápidamente evita que la vesícula biliar se “vacíe” correctamente. Esto favorece el escenario para la formación de cálculos o “piedras”. Para bajar de peso de manera segura se requiere un plan de alimentación a largo plazo, disminuyendo medio kilo a un kilo por semana, comiendo alimentos saludables y realizando ejercicio físico.



Beba suficiente agua



Para muchas personas, beber ocho vasos con agua al día es un objetivo razonable. Algunos otros no necesitan tanto. Pero si bebe menos de lo que su cuerpo necesita, esto puede afectar su vesícula biliar. El agua favorece el vaciamiento de la vesícula y evita que la bilis se acumule. Además beber agua puede ayudarlo a perder peso. Esto se debe a que las personas que beben más agua, consumen menos calorías y menos azúcar.



Haga ejercicio física



La actividad física “quema” calorías, mejora el estado de ánimo y protege la vesícula biliar. La literatura médica demostró que las mujeres que hacen más ejercicio reducen las probabilidades de enfermarse de la vesícula biliar en un 25% en comparación con las personas que no realizan ejercicio. Trate de ejercitarse, por lo menos, 30 minutos, 5 días a la semana. Si ha pasado mucho tiempo sin realizar ejercicio físico, puede iniciar con un plan de 5 a 10 minutos diarios durante 4 a 6 semanas para rehabilitar su corazón y evaluar si puede incrementar el tiempo e intensidad de la actividad física.



Cuide la cantidad de carne, mantequilla y queso



La grasa en la carne y en algunos lácteos es saturada. Este tipo de grasa incrementa el nivel de colesterol y, a su vez, la probabilidad de formar cálculos o “piedras” en la vesícula. Lo mejor es consumir carne magra (sin pellejo ni grasa) como el pollo y pescado. Evite el uso de mantequilla y manteca de cerdo para cocinar. Elija leche, yogurt y otros productos lácteos bajos en grasa.



Frutos secos



Las nueces son altas en fibra y grasa saludable. También tienen muchos esteroles vegetales, compuestos que impiden que el cuerpo absorba el colesterol. Esto proteger a su cuerpo contra la formación de cálculos o “piedras”. Los pacientes que consumen un puño de nueces, cinco veces a la semana tienen un 25% menos de probabilidades de requerir cirugía de su vesícula biliar en comparación con los pacientes que comen en ocasiones contadas. Puede utilizarse en cereales, ensaladas y otras platas.



¿Son buenos los remedios para “limpiar” la vesícula?



Se dice que los remedios caseros para limpiar la vesícula previenen o eliminan los cálculos o “piedras” omitiendo algunas comidas por un día y utilizando la mezcla de aceite de oliva, algunas hierbas y jugo. El objetivo es eliminar estas “piedras” a través de las heces. Sin embargo, estas piedras en realidad están formadas por trozos de aceite y jugos. Estos remedios más que ayudarle pueden ocasionar efectos secundarios como: dolor en el estómago, náuseas y diarrea. Mi sugerencia es que consulte con su Médico de Cabecera sin son buena opción para Usted.



1) Consuma más frutas y verduras y evite los alimentos fritos.

2) Realice ejercicio físico.

3) Evite los remedios caseros para “limpiar” la vesícula.



