El juicio de El Chapo llegó a término. El fiscal estadounidense indicó que el capo mexicano “ha sido responsabilizado por las toneladas de droga ilegal que traficó por más de dos décadas, los asesinatos que ordenó y cometió y los millones de dólares que ganó mientras causó incalculable dolor y sufrimiento”.En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “Que sirva de enseñanza, que sea una lección para que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, no es el lujo barato, no es la fama; la verdadera felicidad es estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo”. Sin embargo, será difícil que este ejemplo sirva de escarmiento o pueda prevenir que miles de jóvenes aspiren a ser un capo como Guzmán Loera. Si adultos como Carlos Ucán, ex dirigente de Morena, ensalza a El Chapo como “un ejemplo de tenacidad” por haberse convertido en “pionero del narcotráfico”, con apenas haber estudiado hasta el tercer año de primaria, qué se puede esperar que piensen los jóvenes. En diversas encuestas los chicos han dado por respuesta que conocen los riesgos y el peligro de vivir como delincuentes, pero prefieren vivir pocos años como reyes y no toda una vida de mendigos. Con la visión popular de que la vida sólo es buena si se vive con lujos y derroches, como la ven en las series de narcos, será una tarea difícil que los jóvenes aprendan a distinguir el bien del mal.La imagen de los narcos se estereotipó como figuras poderosas rodeadas de gente dispuesta a cumplir sus órdenes y deseos de inmediato, sin chistar. Se ha creado una narcocultura con graves repercusiones sociales. Se impuso la narcomoda que infundía en muchos algo de autoestima y presunción. La camisa que usó El Chapo cuando fue visitado por la actriz Kate del Castillo rápidamente se comercializó, al igual que la camiseta polo con la que presentaron a La Barbie cuando fue atrapado. Los corridos y canciones narran historias de “hombría” y de éxito, al igual que las series de televisión que echan mano de un lenguaje propio y vestuario llamativo que seducen fácilmente a quienes buscan reconocimiento y dinero sin esfuerzo. Los espectadores siempre se identifican con los líderes de la delincuencia fuertes y poderosos, que son muy pocos, y nunca con los miles de subordinados que trabajan para el crimen y que son esclavizados, humillados y maltratados con un riesgo altísimo de morir acribillados.El fiscal habló de los millones de dólares que el capo Guzmán Loera obtuvo y de su empresa millonaria que le valió ser nominado en la lista de los hombres más ricos del mundo en la revista Forbes. ¿Dónde está ese dinero? La noticia se centró en el juicio y no se mencionó el destino de la riqueza que podría servir para causas benéficas en el país.Aunque El Chapo se encuentre encarcelado, el cártel de Sinaloa sigue fuerte con una gran red de contactos por todo el mundo que son cómplices corruptos necesarios para que la droga llegue a la frontera. Por su parte, el director del departamento estadounidense antidrogas (DEA) de Nueva York, Ray Donovan, afirmó que no desistirán de perseguir a los narcotraficantes diciendo: “No importa quién sea, dónde te encuentres o el poder que tengas”. En Estados Unidos, el cártel sigue operando a través de un inmenso sistema de distribución que garantiza que la droga llegue al traficante local y posteriormente a los consumidores. Mr. Donovan puede empezar a perseguir a los narcos estadounidenses. Así también el gobierno estadounidense puede empezar a combatir el narcotráfico desde su lugar de origen, reduciendo la demanda de los 27 millones de consumidores que tiene Estados Unidos, lo cual constituye un gran mercado para México.Por otro lado, el narco en nuestro país se fortalece con las 200 mil armas de fuego que entran por la frontera del Norte. El gobierno de Estados Unidos parece indiferente y el nuestro se ha hecho de la vista gorda durante muchos años. Ahora, la actual administración de gobierno en México ha cesado a 45 de los 49 administradores de aduanas debido a que a través de un trabajo de inteligencia encontró corrupción y complicidad que permitían el ingreso de armas.La narcocultura permeó al grado de llorar la sentencia de El “Chapito”, como le llaman quienes le ven como un héroe y no dimensionan el daño que causó y las muertes que ocasionó. Es hora de desmitificar esa imagen que encumbra el delito ciegamente al grado de que muchas personas aspiran a ser uno de ellos. Es hora de honrar a las víctimas. Es hora de recuperar los valores y ver con claridad lo que está mal. Citando al colombiano Luis Carlos Galán: “El fenómeno del narcotráfico es una de las amenazas más terribles que existen contra la libertad y la justicia del mundo”.