La crítica a las comparecencias matutinas de AMLO tiene dos lecturas, al menos.Las llamadas ‘Mañaneras’ de López Obrador, guste o no, marcan la agenda política y periodística del País día a día, como en su momento ocurría con sus comparecencias ante la prensa cuando se desempeñó como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.Un amplio sector del círculo rojo del periodismo mexicano, condena el espacio abierto por AMLO en el Salón Tesorería de Palacio Nacional: lo equiparan con una especie de liturgia en la que el tlatoani dice lo que se le pega la gana, responde lo que se le pega la gana, ataca a quien se le pega la gana, descalifica a quien se le pega la gana, para en realidad, no decir nada sustancial.Y aún así, lo que dice o no dice, pero sobre todo lo que omite o en lo que es impreciso, deriva en los temas que replican sus adversarios, seguidores y por supuesto, el aparato de Estado. Esa lectura, desde mi punto de vista, tiene algo de cierto.Pero también lo tiene la otra.López Obrador abrió las puertas de Palacio Nacional, en encuentros diarios con todos los medios de comunicación, masivos, de medios impresos, digitales, nativos, de provincia y de plataformas que sólo viven en redes sociales. De esa apertura no existe precedente.Eso molesta a muchos periodistas tradicionales así los llamaré, muchos de ellos con más de 50 años, acostumbrados a obtener información en cafés o restaurantes de Polanco, Las Lomas o Santa Fe, en las propias oficinas de las dependencias federales, o en los campos de golf favoritos de los personajes que en lugar de ser sus fuentes, se convertían en sus falsos amigos o cómplices, a cambio de hablar bien de tal o cual funcionario y mal de otros. Incluso para cabildear a través de los medios. Evidentemente, así como ha habido periodistas serviles con Salinas, Zedillo, Fox, Calderón o Peña, los hay con AMLO, pero eso no descalifica que el Presidente acceda a que igual, Televisa o una plataforma digital que vive en YouTube e informa sobre México a los paisanos en Chicago, pueda preguntarle sobre lo que considera relevante para sus audiencias. Eso lo celebro. La audiencia decide dónde consume el contenido, no el Presidente.Quien escribe ha levantado la mano para poder preguntar sobre lo que ocurrirá con el sector cuero-calzado ante la no publicación de decretos que los protejan de la competencia de productos asiáticos, tema relevante para la audiencia de este diario, que cada semana me abre este espacio. Ya me tocará, como ha ocurrido en otros momentos.Abordo este tema porque dos personajes en particular han criticado, directa o indirectamente, esos encuentros matutinos: Vicente Fox, expresidente, y Rubén Aguilar, quien explicaba lo que Fox quería decir. Ambos, iban siempre a contracorriente de lo que decía el AMLO jefe de gobierno. Debían reaccionar a la agenda que López Obrador imponía con sus ruedas de prensa matutinas.Concluyo con una descripción, que ejemplifica por qué en la política la forma es fondo, como decía Jesús Reyes Heroles: en Palacio Nacional, después de hacer alguna pregunta, no he visto a algún periodista que haya sido pateado o sacado por la Ayudantía de AMLO. Pero cuando el presidente Fox ejerció como tal, al inaugurar una obra en los límites de León con Lagos de Moreno, un fin de semana, siendo quien escribe enviado del periódico am, le pregunté a Fox qué opinaba de la candidatura de Eliseo Martínez a la presidencia municipal ante Ricardo Alaniz y si le preocupaba que el PAN perdiera la elección.Fox me respondió “ahí tienes mucha nota, muy buena nota, quédate con eso”, dijo en referencia a la obra inaugurada, y enseguida, dos elementos del Estado Mayor Presidencial, me patearon, uno en la rodilla derecha, y el otro en el tobillo izquierdo, mientras le refutaba, sosteniendo mi libreta de taquigrafía, una pluma y mi portafolio al hombro, si eso significaba que no veía riesgo alguno de derrota. Él se fue y entonces ellos se apartaron.Ni siquiera recuerdo si lo comenté en la redacción, me pareció anecdótico, incluso emocionante, pero cuando leo a Fox y Aguilar, me da risa cuando critican la apertura a los medios no tradicionales, por más mínima que sea.Por cierto, este martes se cumplieron 13 años de la tragedia de Pasta de Conchos, donde murieron 65 mineros en Coahuila. Extrañamente, Fox no tuiteó nada ayer, al menos hasta que envié este texto. ¿Por qué habrá sido? Los cargos de conciencia, supongo…El autor es Director Editorial de Quinto Poder y colaborador de am en la Ciudad de México.