Detienen a pareja que llevaba en 'diablito' tambo con cadáver de menor en Edoméx

Sucesos

2019-02-20 16:24:25 | EL UNIVERSAL

Rutilio y Magdalena relataron a los policías, que la menor tenía cuatro años y que murió de frío; fueron detenidos en la colonia El Paraíso,

COMPARTIR

Los dos arrestados antes de ser trasladados al Ministerio Público contaron a los elementos de la Fiscalía y de la Policía Estatal que desde el 8 de enero la madre de Jade, identificada como Brenda, quien supuestamente es menor de edad, la dejó con ellos porque no quería hacerse cargo de la pequeña. El matrimonio aceptó que tampoco querían tener bajo su custodia a la niña, por lo que no le daban de comer y la dejaban en el patio de su domicilio, sin cobijo. Según los acusados, el martes 12 de febrero la infante murió de frío. Para deshacerse del cuerpo la metieron en el tambo y para que no oliera mal le echaron cal y lo cubrieron de tierra también. Ocho días estuvo el cadáver de Jade dentro del recipiente de plástico y la madrugada de este miércoles decidieron sacarla de su casa para enterrarla de manera ilegal en un terreno de la colonia El Paraíso. La pequeña también sufrió maltrato de parte de Karla Magdalena y Rutilo, por el enojo que les provocó que su madre no regresó por ella, según dijeron a los oficiales que los detuvieron. La pareja fue trasladada ante el agente del Ministerio Público donde se inició una carpeta de investigación por el crimen de la niña. Los restos de la víctima fueron llevados al Servicio Médico Forense donde se harán las pruebas periciales que determinen las causas de su muerte |Foto: El Universal