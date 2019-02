Pensaban que se había desmayado

Un hombre fue asesinado con un arma blanca, en la colonia Azteca. No ha sido identificado y los vecinos dicen no reconocerlo.Minutos antes de la medianoche del martes se reportó el homicidio en el cruce de las calles Golfo de Tehuantepec y Tlatelolco.Autoridades municipales informaron que no se saben los motivos de la agresión.Vecinos reportaron a un hombre que había sido encontrado desvanecido y herido.Cuando policías acudieron, confirmaron el hecho y solicitaron ayuda de paramédicos, quienes se acercaron a revisarlo, pero la víctima ya había fallecido.Es un hombre de complexión regular, cabello corto en color negro y vestía sudadera gris de capucha, pantalón verde militar con tenis en color rojo.Su cuerpo fue levantado por elementos del Servicio Médico Forense para trasladarlo al anfiteatro y practicarle la necropsia de ley que confirme la causa de su muerte.