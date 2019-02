Hombres abusan de una joven con discapacidad

ENCERRÓN PLANEADO

. La víctima dijo que había sufrido angustia, vulnerabilidad e indefensión y miedo.El hecho ocurrió en. Lade, ha dictado sentencia contra los tres hombres en 2015 y les dieron 15 años de cárcel.Los culpables son Martín A. F., Ricardo A. M, y 14 para Miguel Ángel C. Los primeros dos obtuvieron una orden de alejamiento de la víctima durante 25 años y 24 años para el tercero y tendrán libertad vigilada durante siete añosDe acuerdo con el portal de noticias EL PAÍS, no hubo violencia, pero sí "intimidación ambiental".Ocurrió la medianoche del 13 de marzo de 2015, cuando los tres hombres, uno de 29 años y los otros dos a punto de cumplirlos, prepararon 'un encerron' para abusar de la joven, según el. Ella se negó una y otra vez, pero de nada sirvió porque se encontraba en un dormitorio de un piso con tres hombres mayores que ella, más corpulentos, sin permitirle salir.La tarde de aquel 13 de marzo la víctima estuvo en un centro comercial con 'Mario', amigo suyo y de los tres procesados. Un par de horas después de despedirse, él volvió a escribirle para ver si podían 'tomar algo' con unos amigos, entre ellos, al que ella había conocido a través de Mario ese anterior verano y con quien mantuvo durante unos meses relaciones sexuales. Después de varios intentos, consiguió convencerla. Sin embargo, la engañaron haciéndola creer que iba a tomar algo y que iba a estar su amigo, cuando los tres pretendían satisfacer sus deseos sexuales con o sin consentimiento de ella.Los condenados llegaron en el coche de Ricardo y ella se sentó detrás. Cuando se dio cuenta de que su amigo no estaba, le envió uny él contestó que "ahora iba". Fueron a casa de la hermana de Ricardo con la excusa de dejar unas bolsas que llevaba Miguel Ángel porque iba a dormir en esa casa. Cuando llegaron, Ricardo y ella fueron a uno de los dormitorios, donde comenzaron a besarse y a tener un contacto más íntimo. Ricardo se desnudó completamente y ella de cintura para arriba.De repente, entraron en la habitaciónpreguntando algo sobre la conexión de la playstation, saliendo a requerimiento de la víctima. Pero volvieron a entrar. Fue entonces cuando comenzó la violación en grupo. El primero fue Martín, que la encerró en el baño y ella, bajo la falsa promesa de Ricardo de ayudarla a salir del domicilio, ante la situación de grave temor accedió a realizarle una 'felación con eyaculación dentro de la boca'. Cuando salió, Ricardo no le hizo caso, no le contestó, no le miró ni le auxilió, sin embargo, los otros dos procesados le reclamaron su turno. La tocaron todos y todos la obligaron a que les hiciese una felación. Después la llevaron a casa y se marcharon.Después de aquel día, la vida de la mujer cambió, lloraba, tenía la autoestima baja, no podía dormir, y presentó síntomas de ansiedad y depresión, "requiriendo intervención médica y psicofarmacológica".Las tres magistradas de la Sala entendieron los hechos como agresión sexual continuada, porque este delito “requiere unidad de sujeto activo y esa unidad existe para cada uno de los agresores.