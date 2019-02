'En León sí me valoran', dice Ángel Mena y acepta que en Cruz Azul se sentía frustrado

"(En Cruz Azul) me sentí frágil, cabizbajo porque no me podía desempeñar en lo que yo quería. Pero gracias a Dios hoy lo estoy haciendo, volví a disfrutar y hay que seguir luchando, seguir trabajando para que eso se refleje en la cancha".

Un premio al esfuerzo



"Todo llega en el momento indicado, ni antes ni después. Hay que disfrutar el momento y tener la cabeza fría. Yo sé que las cosas vienen por buen camino, pero queda mucho por recorrer. Yo sólo quiero que el equipo siga bien aunque yo no haga gol".

León le devolvió las ganas de ser futbolista aLos últimos días que pasó el ecuatoriano como jugador delo hizo en la banca, sin la confianza y con las críticas arteras de, o en el mejor de los casos, atrapado en una posición que sólo lo terminaba por exhibir dentro de la cancha.Hoy,, una recuperación que fue posible porque La Fiera le curó sus heridas., de venir jugando y sentir el apoyo de tus compañeros. Todo eso suma y me siento más valorado, se está reflejando en la cancha. El gol es de las cosas más importantes que puede tener un jugador porque te llena de confianza", comentó el ecuatoriano Mena.El idilio entre León y Mena ha sido perfecto. Mientras que la ayuda del ecuatoriano, Ángel asegura que esa última etapa en Cruz Azul terminó por afilarle las garras., uno se acostumbra a estar participando dentro de la cancha y cuando te llegan esos momentos malos es difícil asimilarlo, pero forja tu carácter porque no todo el tiempo van a ser cosas buenas, también te va a tocar sufrir", aseguró.Hay cosas que nunca cambian., al que le anotó en la Jornada 5. Una semana después el sudamericano ajustició al América en el Estadio Azteca, y ahora tiene en la mira a los Pumas, su rival del próximo domingo."Las cosas están saliendo bien, no es que lo parezca.de lo que viene realizando el grupo y gracias a Dios se está cosechando lo que al principio nos trazamos como meta.