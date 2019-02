Tengo la fortuna de haber tratado a deportistas exitosos. Créanme, son perfeccionistas, les encanija que llegues un minuto tarde, tienen cierto grado de presunción y hablan de situaciones no creíbles. Sin embargo, los terminas viendo en finales, cinco copas mundiales o incrustando una bandera del León en el Everest.



En León hay un loco al que el club que lo desechó le pone ahora un valor de 15 millones de dólares. JJ Macías goza con la Fiera algo que en Chivas no tuvo: oportunidad.

Existen historias de locos que han roto los paradigmas del futbol. Hay una que me contó mi padre y me gustó.Cuandoprevio a las prácticas del Tri mayor entrenaban los seleccionados juveniles que en aquella época únicamente había un representativo.Mientras calentaban alrededor del campo,Y así se la pasaba por minutos.Mientras los seleccionados mayores lo miraban,provocando alguna que otra risa de incredulidad.Tiempo después,cada vez que rompió las redes de los mejores equipos de Europa.Lo escuché hace unos díasHoy en León tenemos a un soñador al que le han tildado de loco en su naciente paso por PrimeraEsta mentalidad en un equipo puede incomodar a más de un jugador.y cometió eso que en el Rebaño Sagrado fue considerado un error. Su forma altiva de ser se incrustó como piedrita en los tachones de los jugadores que lideraban el vestuario a pesar de que le veían cualidades para romperla.Le dio pocos minutos para que en Macías no se subiera la creencia de ser un Neymar en potencia. ‘Prefiero llevarlo poco a poco’, dijo el Pelado alguna vez.Macías siguió pensando en voz alta sus intenciones de grandeza yAunque tambiéna través de las actuaciones y los goles.Con la Fiera este joven ya fue regañado en público por su capitán y Ambriz podrá escribir en el libro abierto que es el mismo Macías, una historia diferente a los anteriores técnicos que lo dirigieron.En el futbol la mente cree lo que la boca dice y los pies hacen lo que la mente cree, eso sí, siempre pegados al pasto.Si a lo que sueña Macías lo impulsa con dedicación y amor al deporte, bienvenida su locura. Al fin que en esta ciudad de músicos, fieras y locos… todos tenemos un poco.Twitter @geraslugo/p>