JJ Macías revela la 'suciedad' en el vestidor de Chivas: 'El mexicano es el peor enemigo del mexicano'

“En muchos aspectos, creo que se va a escuchar algo fuerte, el mexicano es el peor enemigo del mexicano. Imagínate un vestidor lleno de mexicanos donde un chavito a lo mejor está sobresaliendo, a lo mejor no gusta a los demás".

, hoy delantero del, recordó las dificultades que tuvo para jugar el torneo anterior con las Chiva sdel Guadalajara.En entrevista para un canal de Guadalajara, Macías sugirió que en Chivas sufrió no sólo por su juventud, sino también por su personalidad, pues está seguro de que triunfará en el futbol profesional.“Sí aprendí muchas cosas, pero también es un vestidor muy tenso, aparte de la presión que se maneja en Chivas. Yo nací desde abajo, y se han estado tocando temas que sí quiero dejar en claro. ‘Llegó al León y pesa más la playera de Chivas’. A mí no pesa ninguna playera, he estado en selección, en León y en Chivas, y puedo mostrar los goles que he hecho en Chivas, y no me pesa. Nací ahí, sé lo que es jugar Clásicos contra América y contra Atlas. Y a mis 17 años meter goles en Chivas, creo que no me pesa nada”, recalcó.Ahora, ya con León, se siente libre de trabajar y competir por un puesto.“Llegas a uno (un equipo) de extranjeros, y todos tienen su plus y su contras, pero del vestidor de extranjeros he aprendido mucho porque no hay celos, no hay egos. Con los extranjeros me llevo súper bien, creo que nos hemos entendido demasiado bien”, añadió en la entrevistaMacías es el mejor goleador mexicano en la Liga MX y es pieza clave para que el León marche en la tercera posición del Clausura 2019, luego de siete jornadas.