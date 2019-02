Pasa de promesa a simple acompañante de lujo

No hace mucho tiempo que Javier Eduardo López, la Chofis como le decían antes y ahora ya no le gusta, o Edu, como le gusta ahora que le digan, era considerado la nueva promesa del futbol mexicano; pero entre bajo rendimiento y lesiones, ha quedado en el olvido.

#QueTDefine



¡Javier Eduardo López define a la salida del portero y pone el empate! EN VIVO por TDcom https://t.co/wLA7C9th68 pic.twitter.com/EitSPABxla — Televisa Deportes (@TD_Deportes) 7 de enero de 2018



¿A qué dedica su tiempo? Pues ahora se dedica a hacerla de acompañante de los directivos en diversos eventos.

| Mira el Gol de Javier Eduardo López para Chivas pic.twitter.com/Kq2BAlrGEA — Univision Deportes (@UnivisionSports) 9 de enero de 2017



La realidad es que no se le ve nada contento a la Chofis, o Edu, quien debe recuperarse de la ruptura del cuerno anterior del menisco lateral, del cual fue operado apenas el mes pasado, para ahora sí buscar estar en el once de José Cardozo, aunque quizá ya sea tarde.