Con sus amigas Amal Clooney y Serena Williams

Esta cuna de 380 dólares fue uno de los regalos. FOTO: Mega/The Grosby Group

Hay quienes dicen que Meghan Markle se sacó la lotería y quienes cuestionan la 'distribución de la riqueza' luego de enterarse de que la ahora nuera de la reina se fue a Nueva York a celebrar su baby shower con amigos y gastó cerca de medio millón de dólares.La exactriz que ha sido comparada -y por lo mismo defendida- con la princesa Diana, hizo un viaje de 5 días en los que se hospedó en el hotel The Mark, el más caro de Nueva York.Las cinco noches costaron más de 15 mil dólares; la duquesa viajó en un avión privado de ida y vuelta con un costo de 250 mil dólares.A ello hay que sumar los vehículos exclusivos que la desplazaron por Nueva York y el pago a su equipo de seguridad que la siguió a todos lados.La exactriz embarazada de siete meses y alabada ya con varios premios por su postura feminista y sus discursos, demuestra todo menos sencillez, pues almorzó en el hotel The Surrey, se fue de compras y cenó en el exclusivo restaurante The Polo Bar.Sus amigas Amal Clooney y Serena Williams le organizaronla fiesta en el penthouse del hotel The Mark, cuyo alquiler por día cuesta 150 mil dólares. Flores, un naranjo, un carrito de algodón de azucar son algunos de los detalles que disfrutaron las famosas.Para amenizar la velada contrataron al arpista Erin Hill por un costo de unos 550 euros y aunque los británicos no vieron con buenos ojos el gasto excesivo, el Palacio de Kensington dijo que fue financiado de manera privada.Con información de Quién y El Confidencial.