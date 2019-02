¿Qué fue de Karyme Lozano? La actriz presume a su ya grande hija, que tuvo con Aitor Iturrioz

¿Por qué dejó 'ciertas' telenovelas?



"Es difícil porque no puedes hacer tantos proyectos positivos en los cuales puedes participar. Eso es lo triste, me ofrecen muchas cosas que no puedo hacer"



"Ni todo el dinero, ni toda la fama, ni nada de eso me ha dado lo que Dios me ha hecho, darme la paz que siempre busqué y nunca encontré. Y no lo cambio por nada", declaro para la revista Vanitatis en 2011.

Karyme Lozano fue la protagonista de varias telenovelas en una de las mejores épocas de Televisa y cautivó a millones de televidentes, que no se perdían éxitos como "Niña amada mía", "Tres mujeres", "Pueblo chico, infierno grande" y "Si Dios me quita la vida".Lozano ha seguido actuando y no abandona a sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde ha compartido fotos de su hija, producto de su relación con el actor Aitor Iturrioz. La joven Angela heredó la belleza de sus padres y aunque es muy reservada en cuanto al mundo del espectáculo, llama la atención en cuanto su madre la presume en su cuenta.Su padre también la presume y ha recordado con fotos cuando la cargaba en brazos.También llama la atención que al parecer por la famosa no pasan los años, pues hace poco incluso estuvo en la portada de la revista People en Español en "Los 50 más bellos".Como relata Soy Carmín, tras la muerte de su padre en 2009 a causa de cáncer, la actriz -que compartió protagónico con Sergio Goyri en Niña Amada Mía- decidió seguir el camino de Dios y no aceptar papeles que ofendeiran sus creencias o que denigraran a la mujer.Dijo que en su familia muchos no estaban de acuerdo y que que muchos la llamaron "fanática religiosa" por su decisión de abandonar su carrera y fama.