Huelga en Pachuca dejará sin sueldo a regidores y alcaldesa

La huelga en el ayuntamiento de Pachuca dejará sin sueldo a mil 436 trabajadores municipales y a los 22 integrantes del cabildo, informó la regidora panista Diana Lorena Salinas.

Por tal motivo, la presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, dejará de percibir cada día 2 mil 364 pesos de salario; mientras que cada uno de los 19 regidores no recibirán 936 pesos; y los dos síndicos, mil 270 pesos que les corresponden por jornada laboral.

Con la huelga del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) “legalmente se para todo y por este momento no vamos a percibir dieta hasta que la autoridad laboral determine; nosotros vamos a seguir dando la atención a la ciudadanía”, dijo la regidora en entrevista con AM Hidalgo.

La asambleísta panista aseguró que la huelga no solo afecta a los ciudadanos, también a los trabajadores sindicalizados y de confianza.

“Es una situación que no ha visto el líder sindical (Percy Espinosa), pues el hecho de estar en huelga no quiere decir que van a recibir salario; lo reitero, en tanto no se resuelva esta situación nadie va a percibir su quincena”, afirmó.

La presidenta municipal de Pachuca recibe un salario mensual por 70 mil 937 pesos; cada uno de los 19 regidores capitalinos, 28 mil 97 pesos; y los dos síndicos, hacendario y jurídico, 38 mil 121 pesos.