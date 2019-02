Más de 200 buscaron ser director de Sapal

CONTRATAN CONSULTOR

"El despacho encargado de buscar al director ya nos aviso que ya tiene los últimos candidatos. Hubo muchos candidatos y se creó un comité de Consejeros para hacer una revisión de los candidatos e ir haciendo filtros. Se recibieron más de 200 solicitudes de todo el País.



"Ya pasaron el último filtro de unos 14 aspirantes. Se les aplicaron los últimos exámenes. Ya se tienen los resultados y se van a sacar la terna. La semana entrante se tiene que tener la terna", añadió.



"Nos vamos 6 consejeros. Cuatro están por reglamentos. Tendrán la sillas designadas para representantes de diversas Cámaras y Asociaciones. Son de todo tipo y los elige el Ayuntamiento. Se busca personas que cumplan con el perfil de conocimiento de obras".

Son muchos los llamados y sólo uno será el elegido.Lo anterior fue informado por elluego de presidir su última reunión como Consejero, pues en marzo también se nombrará al nuevo presidente y seis consejeros más, incluyendo dos "juveniles" que no tendrán ni voz, ni voto.Angélica Casillas llegó a la dirección de Sapal, un 20 de junio del 2018, tras ser despedido Leonardo Lino Briones. Cuatro meses después renunció a su cargo y se nombró como encargado, hasta la fecha,El Consejo de Sapal contrató a la empresa denominada Consultores Estratégicos en Personal Administración y Mercadotecnia, para buscar en todo el País a un "Súper director”.Roberto González aseguró que en la pasada sesión del Consejo, este miércoles, se daría a conocer la terna, pero no se hizo público, aunque aseguró que ya se tenían nombres de quien sería ungido.No se ha dado a conocer cuánto cobró la empresa Consultora que busca al director de Sapal, pero aseguran que "son expertos en buscar talentos".El presidente del Sapal en la última sesión que presidió este miércoles tuvo tiempo para entregar una carta de agradecimiento a cada uno de los Consejeros, y hasta de cantarle las mañanitas al consejero Cristián Cruz que llegó cuando la sesión concluía.También apuntó que la mitad del Consejo se renovará en marzo.Apuntó que a propuesta del Alcalde se sumarán a dos jóvenes, pero que estos sólo irán como escuchas, no tendrán ni voz ni voto, sólo para irlos interesando en estos temas urbanos, aseguró.